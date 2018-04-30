Mardin'de "Korkma İyi Bir Annesin" Konferansı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik "Korkma iyi bir annesin" konferansı düzenledi.



Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, kadınlara yönelik "Korkma iyi bir annesin" mesajını içeren konferans verdi.

Kangal, konferans sonunda katılımcılar için kitaplarını imzaladı.

Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Mehtap Bingül de konferans sonunda yaptığı konuşmada, konferansın düzenlenmesi ve kadınlara yönelik çalışmalara yaptığı katkılardan dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman ve eşine teşekkür etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman da düzenlenen etkinlikle ilgili yaptığı yazılı değerlendirmede, her alanda kadınları önemseyen projelerle çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirtti.

Çalışmalarında kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlara pozitif ayırımcılık yaptıklarını aktaran Yaman, şunları kaydetti:

"Toplumu yetiştiren kadınların bilinçlenmesi durumunda toplumunda bilinçleneceğini bilen bir anlayışla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Yaklaşık 1,5 yıldır bu anlayış ile çalıştık ve çalışıyoruz. Böylelikle kadınlarımıza pozitif ayırımcılık yaparak Kadın Daire Başkanlığını aktif hale getirdik. Daire Başkanlığımızın bünyesinde kadınlarımız için kurslar ve atölyeler açtık. Bu bağlamda 47 bin kadınımıza meslek edindirme kursları açtık ve hızla devam ediyor."

Yaman, Doç Dr. Saniye Bencik Kangal'ın katılımıyla düzenlenen konferans gibi anneler ve anne adaylarına yönelik etkinlikler de düzenlediklerini dile getirerek, bu etkinliklerle toplumun geleceğini yetiştiren anneleri çocuk yetiştirme konusunda daha bilgili hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.