Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu, esnafın yüzü güldü
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Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu, esnafın yüzü güldü

Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA - Haberler | Güncel
Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu, esnafın yüzü güldü

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı 'vaka oranı' haritasında sarı kategorideki 'orta riskli' iller arasında yer alan Mardin'de, kısıtlamasız hafta sonunda tarihi mekanlar doldu.

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SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı 'vaka oranı' haritasında sarı kategorideki 'orta riskli' iller arasında yer alan Mardin'de, kısıtlamasız hafta sonunda tarihi mekanlar doldu. Binlerce yerli ve yabancı turistin tarihi kente gelmesiyle yüzü gülen Mardinli esnaf ve iş insanları, duydukları memnuniyeti dile getirirken, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmeliyiz" dedi. 

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan son 'vaka oranı' haritasında sarı kategorideki 'orta riskli' iller arasında yer alan ve kontrollü normalleşme döneminde yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği kentlerden biri oldu. Sarı kategoride olması nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı Mardin'de, bu hafta sonu da tarihi mekanları doldu taştı.

Elazığ, Malatya, Batman, Şanlıurfa, Bingöl ve Diyarbakır gibi çevre illerden ziyarete gelenlerin gözdesi olan Mardin'de en çok Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi, Kent Müzesi, Ulu Camisi, Şehidiye Camisi gibi mekanlarda hafta sonunda yoğunluk yaşandı.Binlerce yerli ve yabancı turistin tarihi kente gelmesiyle esnafın yüzü güldü. Mardinli esnaf ve iş insanları turistlerin kentlerini tercih etmelerinde duydukları memnuniyeti dile getirirken, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmeliyiz" uyarısında bulundu.Pandemi döneminde çok sıkıntılar çektiklerini söyleyen esnaf Ahmet Başçı, "Kontrollü normalleşmeyle birlikte evimize ekmek götürmeye başladık. Turistlerin Mardin'i tercih etmeleri sevindirici bir olay" dedi.

İş insanı Fırat Karataş ise, "Kontrollü normalleşmenin başlamasıyla Mardin'e turist akını oldu. Bu durum esnafın yüzünü güldürdü. Bu sürecin devam etmesi için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmeliyiz" diye konuştu.


Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu, esnafın yüzü güldü
Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu, esnafın yüzü güldü
Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu, esnafın yüzü güldü
Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu, esnafın yüzü güldü
Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu, esnafın yüzü güldü
Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu, esnafın yüzü güldü
Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu, esnafın yüzü güldü
Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu, esnafın yüzü güldü
Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu, esnafın yüzü güldü
Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu, esnafın yüzü güldü
Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu, esnafın yüzü güldü
Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu, esnafın yüzü güldü
Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu, esnafın yüzü güldü
Mardin'de kısıtlamasız hafta sonu; tarihi mekanlar doldu, esnafın yüzü güldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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