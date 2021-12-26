İnşaat halindeki bina çöktü! Enkaz altında kalan işçi hayatını kaybetti, 1 yaralı var - Haberler
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İnşaat halindeki bina çöktü! Enkaz altında kalan işçi hayatını kaybetti, 1 yaralı var

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de inşaatı devam eden binada çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 işçiden biri kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtulurken, diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kötek Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, 5 işçinin çalıştığı inşaatta beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 işçiden 1'i kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtulmayı başardı.

BİR İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Diğer işçilerin haber vermesiyle, olay yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, enkaz altındaki ismi öğrenilemeyen işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cenazesi otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Diğer işçi de tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İşte olay yerinden görüntüler;

İnşaat halindeki bina çöktü! Enkaz altında kalan işçi hayatını kaybetti, 1 yaralı var

İnşaat halindeki bina çöktü! Enkaz altında kalan işçi hayatını kaybetti, 1 yaralı var

İnşaat halindeki bina çöktü! Enkaz altında kalan işçi hayatını kaybetti, 1 yaralı var

İnşaat halindeki bina çöktü! Enkaz altında kalan işçi hayatını kaybetti, 1 yaralı var

İnşaat halindeki bina çöktü! Enkaz altında kalan işçi hayatını kaybetti, 1 yaralı var

İnşaat halindeki bina çöktü! Enkaz altında kalan işçi hayatını kaybetti, 1 yaralı var

Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (1)
Hek Tor:Mühendislikle jeologlugla hic bir ilgim olmadigi halde görünen zeminin insaata elverisli olmadigini ben bile görüyorum, nasil izin vermisler yapima anlamadim gitti... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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