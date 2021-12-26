İnşaat halindeki bina çöktü! Enkaz altında kalan işçi hayatını kaybetti, 1 yaralı var

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kötek Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, 5 işçinin çalıştığı inşaatta beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 işçiden 1'i kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtulmayı başardı.

BİR İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Diğer işçilerin haber vermesiyle, olay yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, enkaz altındaki ismi öğrenilemeyen işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cenazesi otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Diğer işçi de tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İşte olay yerinden görüntüler;

Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Son Dakika Haberleri

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