Mardin'de iki mahalle artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı
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Mardin'de iki mahalle artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı

Mardin'de iki mahalle artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel

Mardin'in Nusaybin ilçesinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Duruca ve Girmeli kırsal mahalleleri karantinaya alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Duruca ve Girmeli kırsal mahalleleri karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla koronavirüs vakaları artan Girmeli ve Duruca Mahalleleri 14 gün boyunca karantinaya alındı.

Jandarma ekiplerince alınan önlemle her iki mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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Mardin'de iki mahalle artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı - Haberler
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