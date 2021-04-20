Mardin'de hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 6 yaralı
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Mardin'de hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 6 yaralı

Mardin'de hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpekyolu'nda hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpekyolu'nda hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kızıltepe-Nusaybin karayolunun 7'nci kilometresi Eymirli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 06 MB 8071 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette doğru seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 BD 1582 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mardin'de hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 6 yaralı
Mardin'de hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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