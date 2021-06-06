Film ve dizilere ev sahipliği yapan Dereiçi, turizme kazandırılacak

Mardin'de farklı din, mezhep ve dillerin buluşmasıyla çok kültürlü yaşamın sembolleri arasında gösterilen tarihi Dereiçi Mahallesi'nin turizme kazandırılması hedefleniyor.

Mardin'de farklı din, mezhep ve dillerin buluşmasıyla çok kültürlü yaşamın sembolleri arasında gösterilen tarihi Dereiçi Mahallesi'nin turizme kazandırılması hedefleniyor.

İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki kırsal mahalle, yöreye özgü mimari dokusu, Katolik, Ortodoks ve Protestan kiliseleri, 3 manastırı ve camisiyle dikkati çekiyor.

Dereiçi'nin bu özellikleriyle daha fazla tanınması ve turist ağırlaması için Savur Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dicle Kalkınma Ajansı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve diğer kurumların desteğiyle çalışma başlatıldı.

Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Kaya, AA muhabirine, kırsal mahallede şu an 15 hanenin bulunduğunu söyledi.

Daha önce Süryanilerin yoğun yaşadığı mahallenin kültürel mirasıyla önemli bir konumda bulunduğunu aktaran Kaya, köyün birçok dizi ve filme de mekan olduğunu belirtti.

Belediye olarak bölgenin turizme kazandırılması, doğallığının korunması için planlamalar yaptıklarını anlatan Kaya, fizibilite çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Mahalledeki binalarda restorasyon çalışmasının ve bina cephe giydirmelerinin yapılacağını aktaran Kaya, ayrıca restoran, kafe ve konaklama alanları oluşturulacağını aktardı.

Kaya, "İnşallah bunları en kısa zamanda tamamlayacağız. Burayı özel kılan bir nokta da 3 Hristiyan mezhebine ait kilisenin bulunması. Bu belki de dünyada tektir. Protestan, Ortodoks ve Katolik mezhepler yan yana duruyor." dedi.

Amaçlarının yerli ve yabancı turistlerin bu otantik ortamı görmelerini sağlamak ve ilçeye katkı sunmak olduğunu dile getiren Kaya, Karayolları Bölge Müdürlüğünce de mahallenin çok yakınından geçen Savur-Midyat kara yolunun genişletilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Birçok dizi ve filme ev sahipliği yapan mahallenin yeni prodüksiyonlara da açık olacağını belirten Kaya, mahalledeki evlerin genel anlamda aslını koruduğuna işaret etti.

"Huzurla gezilebilecek bir ortam"

Kaya, mahallede tahrip olan bazı binaları ev sahipleriyle onarmayı düşündüklerini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Orijinaline uygun bir şekilde ayağa kaldıracağız. Canlandıracağız ve tahrip olmadan geleceğe aktaracağız. Bu güzel kültürel varlığın yok olmasını istemiyoruz. Burası güvenli bir alan. Kesinlikle terörün varlık göstermediği ve vatandaşlarımızın çok rahat bir şekilde huzurla gelip gezebileceği bir ortam. Salgın sürecinde gerekli tedbirlere uyduktan sonra hiçbir risk kalmıyor."

Mahallede herkesin kardeşçe, hiçbir kavga gürültü olmadan kendi dinini ve inancını yaşadığını ifade eden Kaya, "Dışardan bizim bu hoşgörümüzü, düzenimizi karıştırmak istiyorlar ancak bugüne kadar tarih boyunca hiç fırsat vermedik. Bundan sonra da hiç vermeyeceğiz." diye konuştu.

"Berivan, Bir Bulut Olsam, Sıla gibi birçok diziye mekan oldu"

Muhtar Sami Dal ise doğal yapısını koruyan mahallenin turizme kazandırılmasını heyecanla beklediklerini söyledi.

Mahallede Müslüman ve Hristiyanların bir arada yaşadığını, herhangi bir sıkıntılarının bulunmadığını kaydeden Dal, yurt içi ve yurt dışından da ziyaretçileri ağırladıklarını bildirdi.

Dal, mahallede birçok dizi ile film çekildiğini ifade ederek, "Sibel Can ve Emre Kınay'ın başrolündeki dizi çekildi. Berivan, Bir Bulut Olsam, Sıla gibi birçok diziye mekan oldu. Son olarak Kadir İnanır'ın rol aldığı 'Kapı' filminin çekimi yapıldı. Ayrıca, belgesellere ve reklamlara konu oldu." ifadesini kullandı.

"Burası, Hollywood gibi"

Bölgede yaşayan Süryanilerden Ata Kanat ise yurt dışında yaşadıklarını ancak yılda iki kez gelip bir süre burada kaldıklarını söyledi.

Kanat, "Evimizi, bahçemizi yaptık. Burayı çok seviyoruz. Burada çok dizi çekildi. Burası Hollywood gibi. Çalışmalar yapılacak, güzel karşılıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar