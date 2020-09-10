Mardin'de eğitimlerini başarıyla tamamlayan itfaiye personeline sertifikaları verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin'de eğitimlerini başarıyla tamamlayan itfaiye personeline sertifikaları verildi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın katılımlarıyla, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan personele sertifikaları verildi.

Mardin'de eğitimlerini başarıyla tamamlayan itfaiye personeline sertifikaları verildi
10.09.2020 16:47 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:51

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın katılımlarıyla, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan personele sertifikaları verildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimlerde, yangının yapısı, yangının gelişimi, yanma ve yangın bilgisi, yangın yerindeki tehlikeler, LPG ve doğalgaz bilgisi, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, ekip çalışması eğitimi, köpük çeşitleri ve köpük kullanma eğitimi, genel araç bakımı ve eğitimi ile pompa eğitimi ve bakımı gibi konular üzerinde duruldu. Personelin görevleri ile yangınlara organize şeklinde hızlı müdahale etmek amacıyla başlatmış olduğu hizmet içi eğitimin sona ermesiyle 27 personel için İtfaiye Daire Başkanlığında sertifika programı düzenlendi. Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve Genel Sekreter Murat Süzen, Daire Başkanı Hakan Kaplan ile eğitim alan personel katıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demirtaş, sertifika verdiği personele başarılar diledi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Donald Trump Angela Merkel Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ferhat Göçer Demet Akalın Melisa Aslı Pamuk
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Eddie Newton Rıza Çalımbay Ricardo Quaresma
Daha Fazla Merve Mercan Otilia Bruma Sezgin Erdoğan Buse İskenderoğlu
Şu an buradasınız: Mardin'de eğitimlerini başarıyla tamamlayan itfaiye personeline sertifikaları verildi - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 16:59:32. #1.14#
title