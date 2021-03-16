Mardin'de eğitim masaya yatırıldı
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Mardin'de eğitim masaya yatırıldı

16.03.2021 16:52 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:14

Mardin'de eğitim masaya yatırıldı Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 'Eğitimde M.A.R.D.İ.N. Projesi' kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda kentin eğitimi masaya yatırıldı.

Mardin'de eğitim masaya yatırıldı

MARDİN - Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 'Eğitimde M.A.R.D.İ.N. Projesi' kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda kentin eğitimi masaya yatırıldı.

Mardin'in İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Eğitimde M.A.R.D.İ.N. Projesi kapsamında çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştaya Mardin Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, İlçe Milli Eğitim müdürleri, STK temsilcileri katıldı. Eğitimde M.A.R.D.İ.N. Projesi 2023 Eğitim Vizyonu ışığında öğrenci, ebeveyn, öğretmen ve okul unsurlarının temel olduğu ve bütün bu unsurlara hitap eden eğitim ve öğretim faaliyet alanlarına çatı olarak hazırlandı. Projenin, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde temelde yer alan öğrenci, ebeveyn, öğretmen ve okulun eş zamanlı çalışmasını ve gelişmesini hedefleyen bir yöntem barındırdığı kaydedildi.

Amaçlarının il genelinde eğitim konusunda bir koordinasyonu sağlamak olduğunu kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, "Ben bu konuda çalıştayımız başlarken ortaya bazı sorular sormak istiyorum. Acaba öğretemiyor yerine öğrenemiyor demek daha mı kolay? Başarısız olarak nitelendirdiğimiz öğrencilerimiz acaba bizim hakkımızda neler düşünüyor? Sınıfımızdan, okulumuzdan, ilçemizden olmasın dediğimiz öğrencilerimiz var mı? Bazı öğrencilerimiz sınav girmese ortalamalarımız yükselirdi diyor musunuz? Bizim yüzde 10 öğrenci kontenjanımızı doldurmak için yüzde 100'ünü öğrencilerimizin sınava almamız hakkında ne düşünüyorsunuz? Acaba çocuklarımızın neyini ölçüyoruz? Duyu mu, duygu mu, düşünce mi başka alanlar mı? Göreve başlarken bir öğretmenimizin bana söylediği bir söz çok hoşuma gitmişti, onu da sloganlaştırmak istemiştim. Kadim şehrin çocukları sizin bahçenizde büyüyecek demişti. Arkadaşlar kadim şehrin çocukları sizin bahçenizde büyüyecek" dedi.

Mardin'de eğitim masaya yatırıldı
Mardin'de eğitim masaya yatırıldı
Mardin'de eğitim masaya yatırıldı
Mardin'de eğitim masaya yatırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

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