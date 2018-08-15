Mardin'de çocuklar velilere kırmızı düdük çaldı

MARDİN - Kurban Bayramı'nda oluşabilecek trafik kazalarının önüne geçebilmek için İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen 'Kırmızı düdük' uygulamasıyla araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür dağıtıldı. Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı ve tatil vesilesi ile yolculuğa çıkacak olan sürücülerin güvenli yolculuk yapmaları amacı ile 'Bu bayramda bende trafik polisiyim. Hatalı sürücüye Kırmızı Düdük' kampanyası başlattı.

Proje kapsamında trafik uygulama noktalarında araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört dağıtıldı. Proje kapsamında Mardin Diyarbakır, Mardin Midyat karayolu uygulama noktasında trafik polisleri çocuklu araçları durdurup çocukları trafik polisi yaptı. Trafik polisi ekipleri tarafından durdurulan araçlarda bulunan çocuklara proje hakkında bilgi verilip, kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye edildi. Uygulamaya Mardin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cihan Karabıçak, Trafik Şube Müdürü Murat Bağdemoğlu, Komiser Yardımcısı Zeynep Yıldız ve trafik polisleri katıldı.

Trafik polisleri uygulama noktasında, çocuklara içinde bulundukları otomobilin sürücüsünün kurallara uymaması halinde kırmızı düdüğü çalması istendi. Çocuklar 'Ben artık trafik polisi oldum hatalı durumlarda kırmızı düdük çalacağım' diyerek trafik polislerinin uygulamasına destek verdi.

Proje hakkında bilgi veren Mardin İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Cihan Karabıçak, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu 'Bu bayramda ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' kapsamında uygulama noktasında araçlarında çocuk olan sürücülerimiz ile bir araya geldik. Amacımız trafik kazalarını minimum indirerek bayramda ailelerin sevdikleri ile birlikte huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirmesini sağlamak. Trafik polisleri aynı kazaların önlenmesinde önleyici bir unsur" diye konuştu.

Çocukları trafik polisi olan aileler uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek polislere teşekkür etti. Araç kontrolünde bazı çocuklar uygulama karşında şaşırarak zaman zaman polis amcalarından korktu zaman zaman kırmızı düdük öttürerek polislere desteklerini sundu.