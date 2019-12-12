Mardin'de bilinçli tüketici semineri verildi

12.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:04

Mardin Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde kurulan Tüketici Hakları Zabıta Amirliği, öğrencilere bilinçli tüketim konusunda seminer verdi.

Tüketici Hakları Zabıta Amirliği, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" kapsamında Midyat ilçesi Vali Kemal Nehrozoğlu Ortaokulundaki 200 öğrenciye öğrencilere bozuk veya ayıplı bir ürün alındığında ne yapılması gerektiği konusunda bilgilendirdi.

Seminerin ardından öğrencilere, tüketici haklarını anlatan Bilinçli Tüketici Rehberi kitapçığı dağıtıldı.

Kaynak: AA