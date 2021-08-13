Mardin'de başından vurulan kadının cenazesi Irak'a götürüldü
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Mardin'de başından vurulan kadının cenazesi Irak'a götürüldü

Mardin'de başından vurulan kadının cenazesi Irak'a götürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi'nde pompalı tüfekle başından vurularak öldürülen kadının cansız bedeni, ailesi ve yakınları tarafından Midyat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Irak'a götürüldü.

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi'nde pompalı tüfekle başından vurularak öldürülen kadının cansız bedeni, ailesi ve yakınları tarafından Midyat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Irak'a götürüldü.

Midyat ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi'nde 6 Ağustos'ta S.Ö. tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürülen Baran Hasan Rasho'nun (23) cansız bedeni ailesi ve yakınları tarafından Midyat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Irak Şengal'e götürüldü.

Katil zanlısı S.Ö. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Midyat M Tipi Kapalı Cezaevine nakledildi. - MARDİN

Mardin'de başından vurulan kadının cenazesi Irak'a götürüldü
Mardin'de başından vurulan kadının cenazesi Irak'a götürüldü
Mardin'de başından vurulan kadının cenazesi Irak'a götürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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