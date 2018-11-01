Mardin'de 248 Kilogram Bomba Düzeneği Yükle Araç Ele Geçirildi

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan başarılı bir operasyonla 248 kilogram patlayıcı yüklü araç ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü ve uzantılarının faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çevre il valilikleri ve güvenlik birimleri ile müştereken Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada; Ceylanpınar-Kızıltepe karayolunda 247 kilo 864 gram Pent olduğu tespit edilen patlayıcı madde düzenekleri ile V.T., F.T. ve A.D. isimli üç şahıs ile bunlara yardım ve yataklık eden 2 şahıs olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü mensuplarınca Suriye'den illegal yollar ile ülkeye sevk edilmiş yüklü miktarda patlayıcı maddenin, Ceylanpınar- Kızıltepe karayolu kullanılarak milis, işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunan şahıs, şahıslar tarafından eylem amaçlı metropol illere taşınacağı bilgisinin alınması üzerine Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyona başlatıldı. 31 Ekim 2018 günü Saat: 19.30 sıralarında Ceylanpınar- Kızıltepe karayolu üzerinde 72 plaka sayılı araç üzerinde yapılan uygulamada; toplam 247 kilo 864 gram pent olduğu tespit edilen patlayıcı madde, düzenekler ile birlikte V.T., F.T. ile A.D. isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adı geçen şahıslar ile yapılan ön görüşmede, kendilerine bu konu ile ilgili yardım ettikleri değerlendirilen F.T. ile Y.O. isimli şahıslar aynı gün düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili olarak tüm milis, işbirlikçi şahıslar ile eyleme ilişkin faillerin tespitine yönelik çalışmalar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile sürdürüldüğü belirtildi. Operasyon kapsamında 5 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda, 247.kilo 864 gram pent patlayıcı, 6 adet kumanda, 32 adet alıcı, 62 adet elektrikli kapsül, 40 metre infilaklı fitil, 1 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kartuş ele geçirildi.

Adli tahkikat Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, Mardin genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

"Bu patlayıcılarla 32 metropolde eylem yapılacaktı"

Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar ile birlikte yapılan operasyon hakkında bilgi verdi. Vali Mustafa Yaman, Mardin ve bölgede önemli operasyonların yapıldığını ve bundan sonra da yapılmaya devam edeceğini söyledi. Yaman, "Artık Türkiye'nin gündeminden terör belası çıkarılacaktır. Son bir buçuk yıl içinde önemli operasyonlar yapıldı ve yapılıyor. Gerek Mardin ve gerekse bölge illerinde bir huzur hakim olmuştur. Bu kararlı mücadelede devlet büyüklerinden almış olduğumuz desteklerle mücadeleyi birlikte sürdürmekteyiz. Bu mücadelede önleyici tedbirler çok büyük önem arz etmektedir. Dün akşam Mardin Emniyet Müdürlüğümüz çok önemli bir faaliyet gerçekleştirdi. Dün akşam Ceylanpınar Kızıltepe karayolunda 250 kilograma yakın patlayıcı arkadaşlarımızın gayreti ile ele geçirildi. Burada önemli olan şuydu bu patlayıcı ve düzenekler metrepol illede 32 eylem yapılacak hale getirilmişti. Dün yapılan operasyonla metropol illerde yapılacak terör faaliyetlerinin önlenmesi gerçekleştirildi. Bu 32 eylem milletimizin canını acıtacaktı. Bu başarılı faaliyetlerle terör belası ülkemizin gündemin çıkmış olacak. Huzur oldukça illere gelen misafir sayısı artıyor. Bu operasyonu yapan kahraman evlatlarımıza, Mardin Emniyet Müdürlüğü ve personeli, jandarma komutanlığı ve personeline yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - MARDİN