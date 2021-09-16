Mardin'de 2 mahalle Kovid-19 karantinasına alındı - Haberler
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Mardin'de 2 mahalle Kovid-19 karantinasına alındı

AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel
Mardin'de 2 mahalle Kovid-19 karantinasına alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, kırsal Bahçebaşı ve Çatalözü mahalleleri, artan vakalar nedeniyle 14 gün karantinaya alındı.

Güvenlik güçleri, bu mahallelere giriş çıkışları kapattı.

Bu arada, İlçe Sağlık Müdürlüğü, karantina süresince aşı sırası gelen vatandaşların Kovid-19 aşılarının mobil ekiplerce evlerinde yapılabileceğini duyurdu.

AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mardin'de 2 mahalle Kovid-19 karantinasına alındı - Haberler
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