Mardin'de 14 yaşındaki çocuk, oynadığı tabancanın ateş alması sonucu öldü
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Mardin'de 14 yaşındaki çocuk, oynadığı tabancanın ateş alması sonucu öldü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, oynadığı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Mardin'de 14 yaşındaki çocuk, oynadığı tabancanın ateş alması sonucu öldü
03.08.2020 23:53 | Son Güncelleme: 04.08.2020 00:18

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, oynadığı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kayalar Mahallesi'ndeki evlerinde babası Şeyhmus Tuna'ya ait ruhsatlı tabancayla oynayan Ahmet Yasin Tuna, silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Silah sesini duyan çocuğun yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tuna'yı Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tuna, burada müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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