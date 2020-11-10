Mardin'de 10 Kasım töreni

MARDİN'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82'nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

MARDİN'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82'nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törene Vali Yardımcısı Recep Aydın, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve askeri erkan katıldı. Saat 09.05'te siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı'nın okunurken, bayraklar yarıya indirildi. Tören, konuşma ve şiirler ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA