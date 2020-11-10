Mardin'de 10 Kasım töreni
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Mardin'de 10 Kasım töreni

10.11.2020 12:05 | Son Güncelleme: 10.11.2020 12:10
Mardin'de 10 Kasım töreni

MARDİN'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82'nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

MARDİN'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82'nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törene Vali Yardımcısı Recep Aydın, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve askeri erkan katıldı. Saat 09.05'te siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı'nın okunurken, bayraklar yarıya indirildi. Tören, konuşma ve şiirler ile sona erdi. 


Mardin'de 10 Kasım töreni
Mardin'de 10 Kasım töreni
Mardin'de 10 Kasım töreni
Mardin'de 10 Kasım töreni

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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