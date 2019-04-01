Mardin Büyükşehir'de Ahmet Türk Yeniden Başkan

MARDİN'de yapılan seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı, HDP'den aday olan Ahmet Türk kazandı. 10 ilçenin bulunduğu ilde AK Parti, başkanlık sayısını HDP ile eşitledi.

2014 Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne göre 55 bin yeni seçmenin sandığa gittiği Mardin'de geçen seçim, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olarak seçilen ve sonrasında DBP'ye geçen Ahmet Türk, hendek ve barikat operasyonları sırasında, belediye araçlarının terör olaylarında kullanıldığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Kasım 2016'da görevden uzaklaştırıldı, yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman görevlendirildi. 24 Kasım'da 2016'da tutuklanan Türk, sağlık sorunları nedeniyle 3 Şubat 2017'de adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Türk bu seçimlerde aynı görev için HDP'den aday oldu.

Ahmet Türk, Mardin seçmeninin yüzde 56'ya yakınının oyunu alıp, resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. HDP'li Türk'ten sonra Büyükşehir Belediyesi için en fazla oyu 'Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı olan işadamı Mehmet Vejdi Kahraman aldı.

10 ilçesi bulunan Mardin'de 30 Mart 2014 seçimlerinde AK Parti 2, BDP ise 8 ilçe aldı. BDP'den DBP'ye geçen Artuklu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Nusaybin, Ömerli ve Savur belediyelerinin başkanları, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında görevden alınıp, yerlerine kayyumlar görevlendirildi. Bu seçimde ise kayyum görevlendirilen 8 ilçeden Artuklu, Ömerli ve Dargeçit belediyelerini, 'Cumhur İttifakı' adayları AK Parti'li başkanlar kazandı. Mardin'in Midyat ve Yeşilli ilçe belediyelerinin yönetimi ise yeniden AK Parti'de kaldı.

Mardin'in geri kalan ve 2014 seçimlerinde BDP'li adayların kazandığı Kızıltepe, Nusaybin, Savur, Mazıdağı ve Derik ilçe belediyelerine ise HDP'nin adaları başkan seçildi. Kesin olmayan bu sonuçlara göre, 10 ilçe belediyesinin 5'ini AK Parti, 5'ini ise HDP'li adaylar kazandı.

- Mardin

Kaynak: DHA