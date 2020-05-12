Mardin Büyükşehir Belediyesi hemşirelerin gününü kutladı
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Mardin Büyükşehir Belediyesi hemşirelerin gününü kutladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla korona virüs sürecinin fedakar sağlık çalışanlarından hemşirelerin günlerini kutlayarak hediye takdim etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi hemşirelerin gününü kutladı
12.05.2020 20:07 | Son Güncelleme: 12.05.2020 20:07

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla korona virüs sürecinin fedakar sağlık çalışanlarından hemşirelerin günlerini kutlayarak hediye takdim etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, özellikle korona virüs ile mücadele başta olmaz üzere gece gündüz demeden zor zamanlarda vatandaşların hizmetinde olan sağlık çalışanlarından hemşirelerin, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutladı. Büyükşehir Belediye ekipleri, Mardin Devlet Hastanesi ve Aile Sağlık Merkezlerindeki hemşireleri ziyaret ettikten sonra haftalarını kutladı ve hediye takdim etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, hemşirelerin sağlık çalışanlarının en önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Hemşirelerin tedavi ve yoğun bakım süreçlerinde anahtar rol aldığına dikkat çeken Vali Yaman, "Birey, aile, grup ve toplumun sağlığının geliştirilmesi ve korunmasını amaç edinerek hastalık durumunda iyileşme sağlanması, yaşam kalitesinin artırılması amacıyla hemşirelerimiz ülkemizin her bölgesinde büyük bir özveriyle görevlerini icra etmekte ve insanlarımıza umut ışığı olmaktadırlar" dedi.

Korona virüs nedeniyle ülke genelinde sağlık çalışanlarının özverili bir şekilde mücadele ettiğini ifade eden Vali Yaman, şunları söyledi:

"Bu mücadelede üzerlerine büyük görevler düşen hemşirelerimize minnettarım. Şüphesiz her birinin görevlerini en iyi şekilde ifa ettiklerini biliyoruz. Bu zor süreçlerde ülkemiz için elinden geleni yapan gece gündüz demeden çalışan hemşireler ve bütün sağlık çalışanlarına şükranlarımı iletiyorum. Sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde büyük bir fedakarlıkla hizmet sunan hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." - MARDİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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