Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Çalışmalarına Hız Verdi

Mardin Artuklu Üniversitesi sosyal bilimler alanındaki kitap çalışmalarını hızlandırdı.

Mardin Artuklu Üniversitesi'nin dil, düşünce ve din bilimleri olmak üzere üç önemli ihtisas alanında daha önce başlattığı çalışmalarına son dönemlerde büyük bir ivme kazandırdığı belirtildi. Mardin Artuklu Üniversitesinin en önemli misyonunu yerel kültür ve birikimi uluslararası platforma taşımak olduğunu anlatan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, ulusal ve uluslararası nitelikte birçok sempozyum, kongre, çalıştay ve toplantı ile birlikte kurduğu uluslararası yayınevi aracılığıyla alanında çok sayıda özgün ve etkili eserlerin yayımını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Artuklu Üniversitesinin sosyal bilimler alanında uzmanlaşmış akademisyenlerinin de ulusal ve uluslararası birçok yayını kaleme aldığı bilgisini aktaran Ağırakça, "Sadece son birkaç ay içerisinde Dil bilimleri alanında Süryani Dili ve Kültürü, Kürt Dili ve Kültürü, Arap Dili ve Kültürü ile ilgili önemli eserler yayımlandı. Söz konusu diller ve kültürler ile ilgili olarak Üniversite tarafından çıkarılan Süryani, Arap ve Kürt Klasikleri adlı eserin yanı sıra, daha önce Üniversite tarafından gerçekleştirilen Süryani sempozyumunun bildirileri Syriac in its Multi-cultural Context (Çok-Kültürlülük Bağlamında Süryaniler) adıyla Belçika merkezli bir yayınevi olan Peeters yayınlarından çıktı. Bununla birlikte ünlü Doğu-bilimci Sebastian Brock'un Süryani Literatürü adlı eseri de Üniversite tarafından Türkçeye kazandırıldı. Ayrıca Üniversite akademisyenlerince Kürtçe-Kurmanci hazırlanan Gotaren Zimannasiye (Dilbilim Yazıları) ve Nerit ü Helbest (Gelenek ve Şiir) adlı çalışmalar ile Karacadağ bölgesinde yaşayan Meheli aşireti ve yerel ağzıyla ilgili olarak Kürtçe-Zazaca hazırlanan Meheli ü Kirmanckiya İnan adlı eser okuyucusuyla buluştu" dedi.

Arap Dili ve Kültürü alanında Cahiliyye Şiiri ile Belağata Giriş gibi eserlerin de üniversite yayınlarına kazandırıldığının altını çizen Ağırakça, Milli Eğitim Bakanlığı için hazırlanan Kürtçe ders kitaplarının da üniversite akademisyenleri tarafından kaleme alındığını vurguladı. Ağırakça, Türkiye'de ilk defa Mardin'de açılan Yaşayan Diller Enstitüsü'nün yayın organı olan Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisinin Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice makaleler yayınlamaya devam ettiğini hatırlattı. - MARDİN