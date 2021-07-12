Marcus Aral tarafından denize atılan Kerem Kamışlı'dan şaşırtan hamle geldi

Kerem Kamışlı, geçtiğimiz haftalarda hayatının şokunu yaşamıştı. Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'le Boğaz'da yemek yiyen Kamışlı, Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral tarafından denize atılmıştı. Kamışlı, şaşırtan bir önlem aldı. işte detaylar.

İş insanı Kerem Kamışlı, geçtiğimiz günlerde manken Şevval Şahin ile yemeğe çıkmış, ancak mekanı basan Şevval'in eski sevgilisi Marcus Aral tarafından sandalye ile birlikte denize atılmıştı. Kamışlı, yaşanan olay sonrası önlem aldı. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Kamışlı'ya, özel koruması eşlik etti. İri yarı koruma, onu bir an olsun yalnız bırakmadı.

Kaynak: Snob Magazin