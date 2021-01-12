Maraşlı'nın ilk bölümü yayınlandı! Oyuncular Twitter'da trend oldu
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Maraşlı'nın ilk bölümü yayınlandı! Oyuncular Twitter'da trend oldu

12.01.2021 11:20 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:47

ATV'nin yeni dizisi Maraşlı dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini oynayan Burak Deniz ve Alina Boz'un oyuncuklarını çok beğenen izleyiciler Twitter'dan binlerce paylaşım yaptı.

Başrollerinde Burak Deniz ile Alina Boz'un, kadrosunda Serhat Kılıç, Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar'ın yer aldığı Maraşlı dizisi 1. bölümüyle 11 Ocak Pazartesi akşamı ATV'de ekrana geldi. Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz Maraşlı, Alina Boz ise Mahur karakterine hayat veriyor.

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar.

Maraşlı'nın ilk bölümü yayınlandı! Oyuncular Twitter'da trend oldu

Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır.

Maraşlı'nın ilk bölümü yayınlandı! Oyuncular Twitter'da trend oldu

OYUNCULUKLARIYLA TREND OLDU

Özel kuvvetlerden ayrılan eski bir asker ile Mahur'un arasında geçenleri anlatan dizi, ilk bölümüyle Twitter'da gündem oldu. İki başrolün oyunculuklarını çok beğenen izleyiciler diziyi Twitter'da trend yaptı.

İşte dizi için yapılan bazı paylaşımlar...

Maraşlı'nın ilk bölümü yayınlandı! Oyuncular Twitter'da trend oldu
Maraşlı'nın ilk bölümü yayınlandı! Oyuncular Twitter'da trend oldu
Maraşlı'nın ilk bölümü yayınlandı! Oyuncular Twitter'da trend oldu
Maraşlı'nın ilk bölümü yayınlandı! Oyuncular Twitter'da trend oldu
Maraşlı'nın ilk bölümü yayınlandı! Oyuncular Twitter'da trend oldu
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