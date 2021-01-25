Maraşlı ne zaman, saat kaçta? Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı hangi kanalda, hangi gün?

Yönetmeliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı aksiyon ve dram türündeki Maraşlı dizisi fragmanlarının ardından büyük ilgi topladı. Peki, Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı oyuncuları, konusu nedir? Maraşlı Maraşlı ilk fragman izle! Maraşlı dizisi hangi kanalda, hangi gün başlayacak? gibi merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

Senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Maraşlı dizisi, oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, merakla beklenen Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Maraşlı oyuncuları, konusu nedir? Maraşlı ilk fragman izle! Maraşlı hangi kanalda, hangi gün?

MARAŞLI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzun süredir çekimleri devam eden Maraşlı dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile ilk tanıtımı sonrası dikkat çekmeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanacak dizi yakında ilk bölümüyle 11 Ocak günü ekranlara gelecek.

MARAŞLI KONUSU NEDİR?

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI HANGİKANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranlara yeni yılla birlikte gelecek olan dizi ATV ekranlarında yayınlanacak.

MARAŞLI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Burak Deniz ile Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı, Pazartesi günü ekranlara gelecek.

MARAŞLI DİZİSİ OYUNCULARI

Burak Deniz, Maraşlı

Alina Boz, Mahur

Kerem Atabeyoğlu

Rojda Demirer

Neslihan Acar

Cemil Büyükdöğerli

Ahmet Varlı

Melis İşiten

Abdül Süsler

Burak Deniz - Maraşlı

Maraşlı 1987 Maraş doğumlu eski bordo bereli Özel Kuvvetlerde yıllarca görev yapmış bir askerdir. Kızı Zeliş'in bir saldırıda yaralanması üzerine görevinden ayrılıp Zeliş'in bakımını üstlenmiştir. Kendisine bir sahaf açan Maraşlı sakin bir hayat yaşamaktadır.

Alina Boz - Mahur

30'lu yaşlarında, güzel, zeki ve entellektüel bir kadındır. Fotoğraf sanatçısıdır. Kendi stüdyosu vardır. İstanbul'da doğmuş, iyi okullarda okumuş, iyi bir çevrede yetişmiş bir kızdır. Ailenin en küçüğü olmasına ve tek kız olmasına rağmen şımarıklığı ya da küstahlığı yoktur. Sadece kendine güveni vardır. Çünkü çocukluğunda iki abisiyle baş etmiştir. Belki adından sebep, melankoli sahibidir. Bazen kendini yalnız hisseder. Yalnız kalmayı da sever aslında.

Kerem Atabeyoğlu - Aziz Türel

65 yaşındadır. Ailenin babasıdır. Genelde müşfik, sevgi dolu ama otoriter bir babadır. İş dünyasında saygın bir isimdir. Adanalı saygın bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldikten sonra iyi bir eğitim almış ve genç¸ yaşlarında iş adamı olmuştur. Şimdi ise ülkenin en büyük özel havayolu şirketinin sahibidir. En çok kızı Mahur'a düşkündür.

Saygın Soysal - Savaş

40 yaşlarındadır. Yakışıklı, karizmatik, atletik vücutlu, yüksek zevkleri olan, zeki ve karanlık bir adamdır. En iyi puroyu, şarabı bilir. Damak tadına düşkündür, üstü başı zevklidir. Çoğunlukla siyah giyinir. Sanattan anlar. Xeroderma Pigmentosum, diğer adıyla EPP hastasıdır. Yani güneşe çıkamaz. Hayatını hep karanlık ortamlarda sürdürmek zorundadır, dışarı çıktığında çok dikkatli olur. Çünkü vücudu tepki göstermektedir. En belirgin özelliği bu hastalıktır. Güneşli havalarda kullandığı özel bir şemsiyesi vardır. Biriyle konuşurken sarf edilen önemli kelimeleri konuşma esnasında not defterine yazma huyu vardır.

Serhat Kılıç - Necati

35 yaşındadır. İlhan'ın küçüğü, Mahur'un büyüğüdür. Entelektüel ve karizmatik bir adamdır her şeye rağmen. Serseri görünüşlüdür. Tam bir tutunamayan, ayrıca da alkoliktir. Sabah akşam durmadan elinde matarasıyla içmektedir.Cemil Büyükdöğerli İlhan 41 yaşındadır. Aziz'in en büyük oğlu, Mahur'un abisidir. Şirketin yönetim kurulu başkanıdır. Tam bir işkoliktir. Çok iyi bir ticari zekası vardır. Şirketin bu derece büyümesinde hayati rolü vardır. Tüm vaktini ise ayırdığı için karısı Dilşad'a ve oğlu Oğuz'a yeterince ilgi gösteremez.

Rojda Demirer - Firuzan

37 yaşındadır. Tam bir afettir. Sedef Hanım'ın aksine asil bir kadın değildir. Daha çok orta sınıf bir aileden gelmektedir. Hırsları vardır. Eğitimi yoktur. Cilvesi ve güler yüzüyle Aziz Bey'i kendine aşık etmeyi başarmıştır. Firuzan, Aziz'e iyi gelir. Lakin Aziz yaşı itibariyle Firuzan'ı her zaman mutlu etmeye muktedir değildir.

Melis İşiten - Dilşad

35 yaşındadır. İlhan'ın karısıdır. Genç¸ yaşta evlenip hamile kalmıştır. Konservatuar mezunudur. İnce zevkleri olan klas bir kadındır. Kültürlü, entellektüel biridir. Son derece şık ve zariftir. Mahur'un ailede tek dertleşebildiği ve en iyi anlaştığı kişidir.

Cihan Yenici - Ozan

39 yaşındadır. Türel Holding'in genel müdürüdür. İlhan'ın en yakın adamıdır. İlhan'la dostlukları çok eskiye dayanır. Aynı okulda okumuşlardır, o gençlik zamanlarında beraber takılmışlardır. Aralarında çok yaş farkı olmasa da Ozan'ın öz abisi gibidir İlhan. Ona hep destek olmuştur. Ozan da onu sever sayar.