Maraşlı gün mü değiştirdi, yeni günü ne zaman, neden günü değişti? Maraşlı yeni bölüm Salı mı Pazartesi günleri mi yayınlanıyor?

Ekranların sevilen dizisi Maraşlı bugün yeni bölümüyle yayınlanacak. Bunun ardından izleyiciler Maraşlı neden bugün yayınlanıyor, gün mü değiştirdi, yeni günü ne zaman olacak? merak etti. Peki, Maraşlı Pazartesi günleri mi Salı günleri mi yayınlanacak? Maraşlı dizisi yeni bölümleri hangi gün olacak? Detaylar haberimizde...

Sosyal medya resmi hesaplarından yapılan paylaşıma göre Maraşlı dizisinin yeni bölümü bugün ekranlara gelecek. Normalde dizi Pazartesi günleri yayınlanıyordu. Fakat günü değişti. Peki, Maraşlı neden gün değiştirdi? Maraşlı dizisi neden Salı gününe alındı? Maraşlı yeni bölümleri hangi gün olacak?

MARAŞLI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maraşlı dizisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor. Önceden Pazartesi günleri yayınlanan dizi artık Salı günleri yayınlanıyor.

MARAŞLI GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Maraşlı dizisi normalde Pazartesi günleri yayınlanıyordu. Fakat dizi geçtiğimiz haftalarda yeni yayın gününe geçti. Dizinin yeni günü Salı oldu.

Twitter resmi hesaptan yapılan açıklama şu şekilde:

""Eğer bizi ayıracak bir ölüm varsa ben bu gece ona gidiyorum."

25. Bölüm 2. Fragman Yayında

#Maraşlı yeni bölümüyle Salı 20.00'de #atv'de!

Büyük Finale Son 2 Bölüm!

@timsandb

@atvcomtr"

Buna göre dizi artık Salı günleri yayınlanacaktır. Bu arada final bölümüne son 2 bölüm kaldı.

MARAŞLI NEDEN GÜN DEĞİŞTİRDİ?

Dizinin neden gün değiştirdiği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat ATV'de Pazartesi günleri Kalp Yarası dizisi yayınlanıyor. Bundan dolayı Maraşlı dizisi Salı gününe alındı.

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Gerçekleri öğrenen Mahur öfkelidir. Maraşlı'ya, Dilara'nın söylediğini söyler ve ondan her şeyi anlatmasını ister. Psikolojisi iyice bozulan Maraşlı, Mahur'a, Mehmet İnce olduğunu itiraf edecek midir?

Maraşlı artık Mehmet İnce kimliğini tamamen kaybetmiştir. Hilal onu kurtarmak için harekete geçer. Tedavi olmasını isteyen Hilal başarılı olabilecek midir?

Hurdacı, Savaş'ı alır. Savaş'ın en hassas noktasını öğrenen Hurdacı, annesini kaçırmıştır. Maraşlı'ya ulaşmak isteyen Hurdacı, Savaş'tan annesi karşılığında başka birini kaçırmasını ister. Savaş bu teklifi kabul edecek midir? Hurdacı, Maraşlı'yı derinden etkileyecek kimi kaçırmasını istemiştir?

Çok acı çeken Mahur yıkılır. Maraşlı'yı arar ve son kez görüşmek istediğini söyler. Maraşlı ve Mahur buluştuğunda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

MARAŞLI OYUNCULARI KİMLER?

Burak Deniz - Maraşlı

Alina Boz - Mahur

Kerem Atabeyoğlu - Aziz Türel

Saygın Soysal - Savaş

Serhat Kılıç - Necati

Rojda Demirer - Firüzan

Melis İşiten - Dilşad