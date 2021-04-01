Maraşlı dizisinin yıldızı Burak Deniz'den üzen haber geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maraşlı dizisinin yıldızı Burak Deniz'den üzen haber geldi

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Maraşlı dizisinin yıldızı Burak Deniz'den üzen haber geldi

SON DAKİKA... Maraşlı dizisinin yıldızı Burak Deniz'den kötü haber geldi. Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı. Peki sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz koronavirüse yakalandı
Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı: İngiltere varyantı klasik koronanın yerini aldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı: İngiltere varyantı klasik koronanın yerini aldı

30 yaşındaki Burak Deniz'in Covid-19 pozitif çıktı. Sete ara vermek zorunda kalan oyuncu, evinde tedavi altına alındı.

Gazeteci Oya Doğan'ın haberine göre; Burak Deniz'in partneri Alina Boz'un Covid-19 test sonucunun ilerleyen saatlerde belli olacağı öğrenildi.

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz, 20 Ekim 1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. Anne ve babası Burak Deniz küçükken boşanmıştır. Üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Sanat Tarihi bölümünde tamamlayan oyuncu 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı "Kolej Günlüğü" adlı dizi ile oyunculuğa adım atmıştır.

2012 yılında "Sultan" dizisinde Tarık karakterini canlandıran oyuncu, aynı dizide Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak, Nur Sürer ve Settar Tanrıöğen ile birlikte aynı kadroda yer almıştır.

2013 – 2014 yılında "Kaçak" dizisinde yer alan Burak Deniz, bu diziyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

2015 yılında "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisinde Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Büşra Develi ve Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynamıştır.

2016 yılında "Aşk Laftan Anlamaz" dizisinde bu kez kamera karşısına Hande Erçek ile birlikte geçmiştir.

Aynı dizide yer aldığı oyuncu Büşra Develi ile bir dönem birliktelik yaşayan Burak Deniz, yakın zamanda sevgilisi Büşra Develi ile yollarını ayırdı.

Burak Deniz bir süredir Maraşlı dizisinde yer alıyor.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Adrian Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ozan Tufan Caner Erkin Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maraşlı dizisinin yıldızı Burak Deniz'den üzen haber geldi - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 12:12:41. #1.15#
title