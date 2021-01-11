Maraşlı dizisi Mahur kimdir? Maraşlı Mahur'u canlandıran Alina Boz kimdir? Alina Boz kaç yaşında ve nereli? Alina Boz sevgilisi kim?

Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Maraşlı dizisi ilk bölümüyle seyircilerden büyük ilgi görüyor. Baş rollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı dizisi, Pazartesi günleri ATV ekranlarında yer alacak. Maraşlı, hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla büyük ilgi görüyor. Peki, Maraşlı dizisi Mahur kimdir? Alina Boz kimdir?

11 Ocak Pazartesi itibariyle yayın hayatına başlayan Maraşlı dizisi, hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla büyük ilgi gördü. ATV'nin yeni dizisi Maraşlı bugün ilk bölümüyle ekranlarda yerini alıyor. Baş rollerinde Alina Boz ve Burak Deniz'in yer aldığı Maraşlı dizisi, Özel kuvvetlerden ayrılan eski bir asker olan Maraşlı'nın, Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in kıymetli kızı Mahur'u kurtarması ve ilişkilerini konu alıyor. Peki, Maraşlı dizisi Mahur kimdir? Mahur karakterine hayat veren Alina Boz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MARAŞLI DİZİSİ MAHUR'U CANLANDIRAN ALİNA BOZ KİMDİR?

Maraşlı dizisi Mahur, 30'lu yaşlarında, güzel, zeki ve entellektüel bir kadındır. Fotoğraf sanatçısıdır. Kendi stüdyosu vardır. İstanbul'da doğmuş, iyi okullarda okumuş, iyi bir çevrede yetişmiş bir kızdır. Ailenin en küçüğü olmasına ve tek kız olmasına rağmen şımarıklığı ya da küstahlığı yoktur. Sadece kendine güveni vardır. Çünkü çocukluğunda iki abisiyle baş etmiştir. Belki adından sebep, melankoli sahibidir. Bazen kendini yalnız hisseder. Yalnız kalmayı da sever aslında.

Maraşlı dizisinde Mahur karakterine hayat veren Alina Boz,14 Haziran 1998'da Rusya'nın başkenti Moskova'da doğdu. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya'da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye'ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul'a geldi. Orada Türkçe öğrendi ve ilkokula gitti. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanmıştır. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce reklam ve dergilerde çalıştı.

Alina Boz, Oyunculuk kariyerine yaşında 2013 yılında on beş yaşında Cesur Hemşire dizisinde Canan olarak başladı. 2014 yılında çalıştı. Paramparça dizisinde Hazal olarak, oyuncu Nurgül Yeşilçay ile birlikte çalıştı. 2016 yılında Kaçma Birader filminde Melis Kahvacı olarak rol aldı. 2017 yılında Böluk filminde rol aldı. 2017 yılında Sevda'nın Bahçesi dizisinde Defne karakteriyle. 2018 yılında Vatanım Sensin dizisinde Prenses Anastasia Romanova rolünü üstlendi ve aynı yıl Elimi Bırakma dizisinde başrol oynadı. Netflix orijinal dizisi Aşk 101'de başrol oynadı ve Eda karakterini canlandırdı.

Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile uzun süredir beraberdir.