Maraşlı dizisi Aziz Türel kimdir? Maraşlı Aziz Beyi canlandıran Kerem Atabeyoğlu kimdir? Kerem Atabeyoğlu kaç yaşında ve nereli?

Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Maraşlı dizisi ilk bölümüyle seyircilerden büyük ilgi görüyor. Baş rollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı dizisi, hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla büyük ilgi görüyor. Peki, Maraşlı dizisi Mahur'un babası Aziz Türel kimdir? Kerem Atabeyoğlu kimdir?

11 Ocak Pazartesi itibariyle yayın hayatına başlayan Maraşlı dizisi, hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla büyük ilgi gördü. ATV'nin yeni dizisi Maraşlı bugün ilk bölümüyle ekranlarda yerini alıyor. Baş rollerinde Alina Boz ve Burak Deniz'in yer aldığı Maraşlı dizisi, Özel kuvvetlerden ayrılan eski bir asker olan Maraşlı'nın, Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in kıymetli kızı Mahur'u kurtarması ve ilişkilerini konu alıyor. Peki, Maraşlı dizisi Aziz Türel kimdir? Mahur karakterine hayat veren Kerem Atabeyoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

AZİZ TÜREL'İ CANLANDIRAN KEREM ATABEYOĞLU KİMDİR?

Maraşlı dizisi Mahur'un babası Aziz Türel, 65 yaşındadır. Ailenin babasıdır. İş dünyasında saygın bir isimdir. Adanalı saygın bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldikten sonra iyi bir eğitim almış ve genç¸ yaşlarında iş adamı olmuştur. Şimdi ise ülkenin en büyük özel havayolu şirketinin sahibidir. En çok kızı Mahur'a düşkündür.

Kerem Atabeyoğlu,9 Şubat 1968 yılında doğmuştur. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitiren ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümüne devam eden Atabeyoğlu, ilk deneyimini Kent Oyuncuları'nda edindi. Dormen Tiyatrosu ve Tiyatrokare'de birçok oyunda rol aldı. Dizi, film, reklam ve belgesel seslendirmeleri yapmakta olan sanatçının, İlk evliliğinden Doğa adında bir kızı vardır. 2011 yılının sonunda, kendisi gibi oyuncu olan Almıla Uluer ile evlenmiştir. Bu evliliğinden de 2014 Şubat'ında doğan Altan adında bir oğlu vardır.

Kerem Atabeyoğlu, 1955'ten 1995'e Dormen Tiyatrosu'nun 40 Yılı (ISBN 9753651030) isimli kitabın yazarıdır.