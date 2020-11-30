Maradona'nın doktoruna ihmal soruşturması
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Maradona'nın doktoruna ihmal soruşturması

30.11.2020 02:37 | Son Güncelleme: 30.11.2020 02:41
Maradona'nın doktoruna ihmal soruşturması

Arjantin'de savcılar, futbol esanesi Diego Maradona'nın ölümünün ardından, doktoru hakkında olası ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme iddiasıyla soruşturma başlattı.

Arjantin'de savcılar, futbol esanesi Diego Maradona'nın ölümünün ardından, doktoru hakkında olası ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme iddiasıyla soruşturma başlattı.

Başkent Buenos Aires'te polis, Maradona'nın ameliyatının ardından uygulanan tedavide ihmal bulunup bulunmadığını belirlemek için Leopoldo Luque'nin evinde ve özel kliniğinde arama yaptı.

60 yaşındaki Maradona, geçirdiği beyin ameliyatının ardından dinlendiği evinde, kalp krizinden hayatını kaybetmişti.

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Dr. Luque'ye henüz resmen herhangi bir suçlama yöneltilmezken, doktor ihmal iddialarını reddediyor.

Maradona beyindeki pıhtı nedeniyle bir ameliyat geçirmişti ve alkol bağımlılığı tedavisi görmek üzereydi.

Maradona'nın kızları, babalarına verilen ilaçların araştırılmasını istiyordu.

Soruşturmanın merkezinde ne var?

Pazar sabahı, 30 polis 39 yaşındaki Dr. Luque'nin evini ararken, 20 polis de başkent Buenos Aires'teki kliniğinde arama yaptı.





Arama emrini, Maradona'nın evindeki son günlerinde neler yaşandığını belirlemeye çalışan savcılar verdi.

Yetkililer, aramalarda bilgisayarlar, cep telefonları ve tıbbi notlara el konulduğunu belirtti.

Şüpheler, Maradona'nın evindeki nekahet döneminin klinikten taburcu edilmesi kurallarına uygun olmadığı yönünde.

Bu kurallara göre, "madde bağımlılığı konusunda uzman" bir hemşire ekibinin 24 saat esasına göre bulunması, bir olumsuzluk halinde çağırılacak doktorların olması ve şok cihazı bulunan bir ambulansın da hazır beklemesi gerekiyordu.

Yetkililer, Dr. Luque'nin Maradona'nın evinde geçirdiği nekahet dönemi düzenlemelerine dahlini bilmek istiyor.





Dr. Luque kendisini nasıl savunuyor?

Maradona'nın kişisel doktoru olarak tanımlanan Dr. Luque Pazar günü ağlayarak konuştuğu basın toplantısında, bir dostunun hayatını kurtarabilmek için elinden geleni yaptığını söyledi. Luque, Maradona'nın son günlerde çok mutsuz olduğunu da sözlerine ekledi.

Bir noktada gazetecilere kızan Dr. Luque "Neden sorumlu olduğumu mu bilmek istiyorsunuz? Onu sevmekten, bakmaktan, hayatını uzatmaktan ve son günlerine doğru geliştirmekti" dedi.

Dr. Luque ayrıca "Ben bir beyin cerrahıyım ve işim orda bitti." diye konuştu ve nekahet dönemindeki düzenlemelerin kendi sorumluluğu olmadığını" belirtti.

"Maradona bir rehabilitasyon merkezine gidebilirdi. Bunu istemedi" derken, yıldız oyuncunun "idare edilemez" olduğunu savundu.

Doktor ayrıca, Maradona'nın evinin dışında neden şok cihazı bulunan bir ambulans bulunmadığını da bilmediğinii belirtti.

Dr. Luque "Diego çok mutsuzdu, yalnız kalmak istiyordu ve bu kızlarını, ailesini ve etrafındakileri sevmediğinden de değil" diye konuştu.

BBC

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