Manyas Ketenlik deresi siyaha büründü
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Manyas Ketenlik deresi siyaha büründü

İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN ÖZAYDIN - Haberler | Yerel

Manyas Ketenlik deresi siyaha büründü Balıkesir'in Manyas ilçesinin en önemli mesire alanlarından olan Ketenlik deresinin rengi siyaha döndü.

Manyas Ketenlik deresi siyaha büründü

BALIKESİR - Balıkesir'in Manyas ilçesinin en önemli mesire alanlarından olan Ketenlik deresinin rengi siyaha döndü.

Manyas'ın 3 kilometre uzaklığında bulunan Cumhuriyet Mahallesi sınırları içindeki Ketenlik deresi hayvan gübrelerinin ve ahırların temizlenmesi sırasında kullanılan deterjan atıkları ile simsiyah bir görünüm aldı. Manyas'ın en önemli piknik alanlarından olan ve hafta sonları insan selinin yaşandığı Ketenlik deresine iddialara göre derenin güzergahında bulunan kırsal mahallelerdeki büyük bir besi çiftliğinden hayvan gübrelerinin boşaltıldığı, ahırların temizliğinde kullanılan deterjan atıklarının da yine dereye salındığı belirtiliyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nden Murat Erdem, üç, beş yıldan beri bu görüntülere şahit olduğunu, Ketenlik deresinin kaynağının bulunduğu güzergah üzerindeki bir besi çiftliğinden bu zamanlarda hayvan gübrelerinin ve ahırın yıkanması sonrası deterjanlı atık suyun dereye boşaltıldığını iddia etti. Murat Erdem "Burada benim gördüğüm kadarıyla iki yıldan beri derede bir pislik oluşmaya başladı. Yukarıda ki büyükbaş hayvan çiftliklerinin buraya gübre ve dam temizliğinde kullandıkları kimyasal atıkları salıyorlar. Aileler burada piknik yapıyorlar, bunlar yaptıkları bu davranışlarıyla doğayı katlediyorlar. Biz mahalle olarak çok mustaribiz" dedi.

Kemal Ay ise dereye yukarıdan kırsal İbirler Mahallesi tarafından büyükbaş hayvan pisliklerini dereye bıraktıklarını, geçen yıl yapılan ihbar üzerine Manyas İlçe Jandarma Komutanlığından ve İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden ekipler geldiğini ve dereye atık salan işletmeye ceza yazdıklarını, ancak yine bu yıl da hayvan pislikleri ve temizlikte kullandıkları kimyasalları dereye salmaya devam ettiklerini söyledi.

Manyas Ketenlik deresi siyaha büründü
Manyas Ketenlik deresi siyaha büründü
Manyas Ketenlik deresi siyaha büründü
Manyas Ketenlik deresi siyaha büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN ÖZAYDIN

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