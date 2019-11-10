Mansur Yavaş'tan üniversite öğrencilerine ekspres hat müjdesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencilerinin okullarına daha hızlı ulaşımı için ekspres hattın devreye alınacağını açıkladı. Mansur Yavaş ayrıca, pazartesi gününden itibaren üniversite durağında öğrencilere çorba ikram edileceğini açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üniversite öğrencilerine iki müjde birden verdi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencilerinin okullarına daha hızlı ulaşımı için ekspres hattın devreye alınacağını açıklayan Yavaş, pazartesi gününden itibaren üniversite durağında öğrencilere çorba ikram edileceğini duyurdu.
ÖĞRENCİLERE İKİ MÜJDE BİRDEN
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentte öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sorunlarına çözüm üretmeyi sürdürüyor.
Mansur Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, Talebinize sessiz kalmadık. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencilerinin okullarına daha hızlı ulaşımı için ekspres hattımız başlıyor. Ayrıca pazartesi günü sabah 08.00'den itibaren üniversite durağında çorba ikram edeceğiz. Öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.