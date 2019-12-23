Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu
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Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Aygün Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

23.12.2019 22:35 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:35
Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu

Büyükşehir Belediye Başkanı , Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Sinan Aygün hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına "Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanun'a muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Eski CHP Ankara Milletvekili Aygün, Eskişehir yolu üzerinde "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatın mühürlenmesinin ardından Yavaş ve ekibinin kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediği iddiasında bulunmuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA
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