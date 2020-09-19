Mansur Yavaş'tan Bakan Koca'ya tedbir önerisi: Vakaları bize bildirin, toplu taşıma kullanmalarını engelleyelim
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Mansur Yavaş'tan Bakan Koca'ya tedbir önerisi: Vakaları bize bildirin, toplu taşıma kullanmalarını engelleyelim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya koronavirüse bağlı ihlalleri önlemek için öneride bulundu. Yavaş, "Pozitif ve karantinadaki hastaların belediyemizle paylaşılması durumunda EGO Genel Müdürlüğümüz veri tabanı aracılığıyla toplu ulaşımı kullanmalarının önüne geçebiliriz" ifadelerini kullandı.

19.09.2020 00:42 | Son Güncelleme: 19.09.2020 00:58

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya koronavirüse bağlı ihlalleri önlemek için öneride bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantinadaki hastaların belediyeye bildirilmesi durumunda, bu kişilerin toplu taşıma kullanmalarının önüne geçilebileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Eylül tarihinde yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuş ve "Testi pozitif çıkan kişileri evine araçla bırakıyoruz. Temaslıların taramasını 15 saat içinde yapıyoruz. İzole edilen taşıyıcıyı arıyor, semptom gelişmişse 112 Acille hastaneye getiriyoruz. Bu sistem tüm illerde uygulanıyor. Dünyada böyle bir uygulama söz konusu değil" demişti.

"SALGINLA MÜCADELEMİZE FARKLI BİR BOYUT KAZANDIRABİLİRİZ"

Toplantıda yaptığı açıklamadan bir bölüm paylaşan Bakan Koca'nın ilgili mesajını alıntılayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir öneride bulundu.

Yavaş, paylaşımında "Sayın Bakanım. Kovid-19'a bağlı ihlalleri önlemek adına pozitif ve karantinadaki hastaların Belediyemizle paylaşılması durumunda EGO Genel Müdürlüğümüz veri tabanı aracılığıyla toplu ulaşımı kullanmalarının önüne geçebilir, salgınla mücadelemize farklı bir boyut kazandırabiliriz" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan Bakan Koca'ya tedbir önerisi: Vakaları bize bildirin, toplu taşıma kullanmalarını engelleyelim
Mansur Yavaş'tan Bakan Koca'ya tedbir önerisi: Vakaları bize bildirin, toplu taşıma kullanmalarını engelleyelim
Haber Yorumları (2)
MİLLİYETCİ: Mansur Yavas 1 Numarasin. Cumhurbaskani olacak TEK kisi
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BUGÜN ANTEP VE SANLİURFADAKİ VAKAA SAYİMİZ: Sadece iki ilimizin Vakaa Sayilari 650 Nasi Oluyorda Tüm Türkiye Genelinde 2000 Vakaa Bile Yansitilmiyo iki ilimizde Bugünki ölü Sayimiz 30 Ama Gelki TC Genelinde 70 ölü Bile Yansitilmiyo GERCi BU HüKüMET NEYiNi DOGRU YANSITTIKi YALAN YALAN 20 YILDIR YALAN
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