: Mansur Yavaş, "Rüşvet" iddiasını Sinan Aygün'ün kendi sözüyle yalanladı: Hayat işte böyle diz çöktürür

23.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:32

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili "rüşvet istedi" iddiasıyla gündeme gelmişti. Rüşvet iddialarına, Mansur Yavaş sosyal medya hesabından Sinan Aygün'ün sözleriyle yanıt verdi.

AYGÜN'ÜN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

Mansur Yavaş bugün sosyal medya hesabından, "Hakikat, yalana, iftiraya ve harama işte böyle diz çöktürür... Doğrular ise sadece Hakkın önünde eğilirler." diye mesaj yazarak, Sinan Aygün'ün bugün yaptığı açıklamasından bir bölümü paylaştı. Yavaş'ın paylaştığı o bölümde, bir gazetecinin rüşvet iddiaları ile ilgili Aygün'e, "O kişiler sizden 25 milyon lirayı kendi ceplerine indirmek için mi istediler" şeklindeki sorusuna Sinan Aygün, "Hayır, öyle bir şey yoktur. Bana şöyle dediler; Okulun bedeli 25 milyon tutuyor" diye yanıt verdi.

AYGÜN: BEN FETÖ'CÜ OLSAM...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li üç belediye meclis üyesini rüşvetle suçlayan eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, bir basın toplantısı düzenledi. Aygün, kendisini FETÖ'cülükle suçlayan Yavaş'a yanıt verdi: "Ben FETÖ'cü olsam, benim başıma bunlar gelir miydi? FETÖ'cü savcılar beni şikayet etmişler. Tekrar başladım yargılanmaya…"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisini FETÖ'cülükle suçladığını belirten eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, şunları söyledi: "Ben ona diyorum ki "Benden rüşvet istediler, benden para istediler." İrtikapa girer bu diye suç duyurusunda bulunuyorum. O da diyor ki "Sinan Aygün FETÖ'cü…" "Suç duyurusunda bulunuyorum. Bu arsanın yüzde 50'sine el koysunlar" diyor. Arsanın zaten hepsi benim değil ki. Beni nasıl kötüye bağlamaya çalışıyor.

Parayı FETÖ'cülere verdi, yurt dışına kaçtı" diyor. Hayatımın hiçbir devresinde yurt dışına bir lira para yollamadım. Yurt dışında gayrimenkul almadım. Acaba Londra'da kimin evi var, kimlerin ne şirketleri var? Bir de bunun araştırın bakalım. FETÖ'cülükle suçlanacak en son insan benim.

"İLK DEFA SÖYLÜYORUM"

Bunu da ilk defa söylüyorum. Ergenekon hakimleri denen alçaklar yargılanıyorlar. Ben her davasına gidiyorum bu adamların, peşini bırakmayacağım bu adamların. Ve tekrar ben 1 Temmuz 2019 tarihinde bana karakoldan bir yazı geldi. 'Şüpheli Sinan Aygün gel ifadeni ver' diye. Ben FETÖ'cüyüm ya, ortak çalışıyorum ya… Yapmış olduğum hakaretlerden dolayı FETÖ'cü savcılar beni savcılığa bildirmişler. Ben tekrar başladım yargılanmaya… Niye? FETÖ'cülere hakaretten.

Ben FETÖ'cü olsam, benim başıma bunlar gelir miydi? Benim 1 Temmuz 2008'de el konulan param, el konulan mallarım; bugün ayın 23'ü, 10.15 itibariyle hâlâ alamadım. Harf sırasına göre iade ediliyor. Şu mallarımı da iade etsinler de onları da satayım inşaatımı bitireyim diye düşünüyorum."

Haber Videosu