Mansur Yavaş İlk Görev Gününde Atatürk Heykeli'ni Temizletti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk görev gününün akşamında Ulus meydanında bulunan Atatürk Heykeli'ni temizletti.Melih Gökçek ve Mustafa Tuna dönemlerinde bakımsızlıktan kirlenen, tarihi Atatürk Heykeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatının ardından itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ BEDRİ YAŞAR'DAN TEŞEKKÜR

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mansur Yavaş'a teşekkür etti. Bedri Yaşar paylaşımında Mansur Yavaş'ı da etiketleyerek "Ankara'nın Başkanı Sayın @mansuryavas06 Ulus'taki ATATÜRK heykelini temizletmiş. Özlediğimiz hamleler bunlar. Teşekkürler!" ifadelerini kullandı.İşte Bedri Yaşar'ın o paylaşımı: