Manken Özge Ulusoy, makyajsız pozuyla büyüledi
Başarılı manken Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı makyajsız paylaşımıyla hayran bıraktı.
Podyumların aranan mankenlerinden olan Özge Ulusoy, yaz tatiline İtalya'nın Costa Smeralda adasında devam ediyor. Tatilden bol bol paylaşım yapan Ulusoy, takipçilerinin karşısına en doğal haliyle çıktı.
MAKYAJSIZ POZUYLA BÜYÜLEDİ
Ulusoy, sosyal medya hesabından makyajsız pozunu paylaştı. Paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çeken Özge Ulusoy'u makyajsız pozu takipçilerini adeta büyüledi.
İLTİFAT DOLU YORUMLAR YAĞDI
Ulusoy'un makyajsız pozunu gören takipçileri, ünlü mankene beğeni ve iltifatlarla dolu yorum yağdırdılar.
Güzel manken, şu anda Show TV'de haftasonu yayınlanan Hayat Güzeldir programının sunuculuğunu üstlenmekte.