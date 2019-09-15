Manken Özge Ulusoy, makyajsız pozuyla büyüledi

15.09.2019 13:09

Podyumların aranan mankenlerinden olan Özge Ulusoy, yaz tatiline İtalya'nın Costa Smeralda adasında devam ediyor. Tatilden bol bol paylaşım yapan Ulusoy, takipçilerinin karşısına en doğal haliyle çıktı.

MAKYAJSIZ POZUYLA BÜYÜLEDİ

Ulusoy, sosyal medya hesabından makyajsız pozunu paylaştı. Paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çeken Özge Ulusoy'u makyajsız pozu takipçilerini adeta büyüledi.

İLTİFAT DOLU YORUMLAR YAĞDI

Ulusoy'un makyajsız pozunu gören takipçileri, ünlü mankene beğeni ve iltifatlarla dolu yorum yağdırdılar.

Güzel manken, şu anda Show TV'de haftasonu yayınlanan Hayat Güzeldir programının sunuculuğunu üstlenmekte.