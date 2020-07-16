Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
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Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu

Bodrum'da taksiye binen 4 genç ile taksi şoförü arasında maske ve yüksek seli müzik dinleme tartışması kavgaya dönüştü. Kavgaya dönen tartışmada ayağının üzerinden taksi geçen genç kız bacağı kırılınca hastaneye kaldırıldı. Bacağı kırılan genç kız "Mankenlik hayallerim suya düştü" diyerek taksiciden şikayetçi oldu

16.07.2020 00:28 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:36

Bodrum'da taksiye binen 4 genç ile taksi şoförü arasında maske ve yüksek seli müzik dinleme tartışması kavgaya dönüştü. Kavgaya dönen tartışmada ayağının üzerinden taksi geçen genç kız bacağı kırılınca hastaneye kaldırıldı. Manken olmak istediğini belirten Pınar Rüya Yener, hayallerinin suya düştüğünü ileri sürerek taksiciden şikayetçi oldu.

MASKE TARTIŞMASI BÜYÜDÜ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre 3'ü erkek biri kadın 4 kişi Neyzen Tevfik Fikret Caddesi Tepecik mevkide taksiye bindi. Taksiye maskesiz binen Emirkan Emir, Serkan Tombaş, Pınar Rüya Yener ve Berk Baran Yiğit'e, taksici U.K. maske takmalarını istedi. Alkollü oldukları öğrenilen müşteriler taksicinin maske takın çağrısına aldırış etmeyip müzik sesini de açınca taksi şoförü ile müşteriler arasında tartışma başladı. Bunun üzerine bu şekilde yola devam edemeyeceklerini belirten yolcular taksiyi durdurup ineceklerini söyledi.

TAKSİCİ GENÇ KIZIN AYAĞININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

İddiaya göre yolculuk esnasında ön koltukta oturan Pınar Rüya Yener, indiği aracın kapısını hızla çarpınca taksi şoförü U.K. kapıyı çarpmaması yönünde uyardı. Bunun üzerine Pınar Rüya Yener'in arkadaşları taksici ile kavga etmeye başladı. Müşterilerinin saldırısına uğrayan taksici kaçmak isterken araç Pınar Rüya Yener'in ayağının üzerinden geçti. Genç kadının düşme anları da güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Manken olmak isteyen genç kızın, hayali bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu

"TAKSİCİ BENİ SÜRÜKLEMEK İÇİN BUNU YAPTI"

Acılar içinde yerde kıvranan kadın uzun süre yol üzerinde ambulansın gelmesini bekledi. Yoğun trafik nedeni ile olay yerine ulaşamayan ambulans, polisin Turgutreis Caddesinin, Hamam sokak girişinden trafiği kesmesi ile ters yoldan olay yerine ulaşabildi. Ameliyata alınan Rüya Yener'in bacağına platin takıldı. Yener "Arkadaşlarımızla birlikte taksiye binmiştik. Taksi şoföründe müziğin sesini açmasını istedik. 'Müziğin sesini açamam' diyerek bize yüksek seste tepki verince bizi müsait bir yerde indirir misin dedik. Araçtan tam ben indiğim esnada argo kelimelerle, küfürler ederek hakaret etmeye başladı. O sırada ben de arkadaşım ile birlikte nasıl böyle bir şey dersin diye tepki gösterince arkadaşıma tokat attı. Ben de onları ayırayım derken, benim camı tuttuğumu görünce arabayı hızlı bir şekilde sürdü. Hem arkadaşımı dövmek için hem de beni yerde sürüklemek için yaptı bunu" iddialarında bulundu.

Manken olmak isteyen genç kızın, hayali bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu

"HAYALLERİM SUYA DÜŞTÜ"

Kaval kemiğinde kırık olduğunu ve bacağında platin takıldığını ifade eden Pınar Rüya Yener "Benim hayalim, manken olmaktı. Ben sadece hayallerime doğu yürümek istedim. Ama ben bu şekilde manken olamam hayallerime yürüyemem. Şu an bacağımın içerisinde büyük bir platin var. İnsanların hayallerini öfkelerine yenik düşerek bu şekilde mahvedemezler. Ben hayallerime nasıl yürüyeceğim" diyerek taksiciden şikayetçi oldu.

Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu

Takside bulunan Emirkan Emir ise taksicinin tepkisiyle karşılaştıklarını ifade ederek "Taksiye bindikten sonra taksi şoförüne müziğin sesini açmasını söyledik. Bize müziğin sesini açamayacağını söyledi. Tekrar müziğin sesini açmasını söylediğimizde size müziğin sesini açamayacağımı söyledim, sizi takside indireyim mi dedi. Biz de bu durumdan rahatsız olduk. Arkadaşımız taksiden inmek istediğini söyledi. İnerken kız arkadaşım taksinin kapısını biraz sert kapattı. Taksi şoförü tarafından küfürler ve hakaretler edildi. Arkadaşımıza tokat atan taksiciye arkadaşımızda karşılık verdi. Kız arkadaşım daha sonra kapıyı tuttu. Bir anda sürüklenmeye başladı. Düştü ve ayağının üzerinden geçti araba" dedi.

Manken olmak isteyen genç kızın, hayali bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu

TAKSİCİ: ASIL MAĞDUR BENİM

Olayların çarpıtıldığını ve asıl mağdurun kendisi olduğunu ifade eden taksi şoförü U.K. "Gençler arabaya maskesiz bindi. Maske vermek istedim almadılar ardından teybin sesini açmaya başladılar ben de teybin sesi söyleyin ben açarım dedim. Ardından bana hakaret ettikleri, inmek istediklerini söyleyince ben de arabayı kenara çektim ve indiler. Taksi metre 20 lira yazmıştı ben parayı alırken gençlerden bir bana yumruk attı. Bir anda tüm gençler üzerime yürüdü. Bana vurmaya başladılar. O arada arka kapıyı açan genç kızı görmedim. Aracı sürmeye başlayınca kadının yere düştüğünü gördüm" şeklinde konuştu.

Manken olmak isteyen genç kızın, hayali bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın, hayali bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Haber Yorumları (3)
006: Müşterilere kaba davranmaktan ve de maske takmamaktan ceza kesilmeli, taksici kardeşimi alnından öpüyorum...
Cevap Yaz Yayından Kaldır
LACİVERT: Üzülmedim . Önce insan olun taksiciden özür dileyeceği yerde bir de şikayetçi olacakmış terbiyesiz velet.
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.: Taksi Şöfor ü haklı bence
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