Yavru köpeği kurtaran manken Alexandra Ceylan ayağını kırdı
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Yavru köpeği kurtaran manken Alexandra Ceylan ayağını kırdı

Güzel manken Alexandra Ceylan, yavru köpeği otomobilin altından kurtarırken ayağını kırdı. Talihsiz kaza sonrası ameliyata alınan ünlü isim, başarılı geçen operasyondan sonra Türk doktorlarına teşekkür etti.

15.08.2020 15:30 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:55

Türk boksör kulübünün yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan'ın manken eşi Alexandra Ceylan, yavru köpeği otomobilin altından kurtarmaya çalışırken yaralanarak ayağını kırdı.

"KÖPEĞİ KURTARIRKEN YERE YIĞILDIM"

Yaşadığı talihsiz kaza sonrası açıklama yapan Alexandra Ceylan, "Oturduğumuz semt olan Levent'te çarşıya çıkmıştık. Bir otomobilin hızla geldiğini gördüm, küçük bir yavru sokak köpeği de yola inmeye başladı. Araç şoförünün köpeği fark etmediğini gördüm ve köpeği alarak kenara çekileyim derken yere yığıldım. Ardından Levent'te bulunan hastanede ameliyata alındım. Türkiye ile bir kez daha gurur duydum. Bu ameliyatı Almanya'da bile bu kadar güzel yapamazlardı belki de. Ayrıca yavru köpeği de kurtararak bir bakıcıya teslim ettik. En çok üzüldüğüm şey ise gelecek hafta Amerika'da ringe çıkacak olan boksörümüz Sebastian Formella'nın maçına gidemeyecek olmam. Ancak eşim şu an için orada ve maç gecesi de boksörümüzü destekleyecek" şeklinde konuştu.

Yavru köpeği kurtaran manken Alexandra Ceylan ayağını kırdı
Yavru köpeği kurtaran manken Alexandra Ceylan ayağını kırdı
Yavru köpeği kurtaran manken Alexandra Ceylan ayağını kırdı

Kaynak: İHA

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