Manisalı muhtar korona aşıları tam olan aileye kurbanlık verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisalı muhtar korona aşıları tam olan aileye kurbanlık verdi

İhlas Haber Ajansı / İlker Uyar - Haberler | Güncel

Manisalı muhtar korona aşıları tam olan aileye kurbanlık verdi Manisalı muhtardan aşı kampanyasına ilginç destek Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir mahalle muhtarı korona virüs aşısına destek olmak amacıyla mahallede aşıları tamamlanan aileler arasında kura çekerek kazanan aileye kurbanlık...

Manisalı muhtar korona aşıları tam olan aileye kurbanlık verdi

Manisalı muhtardan aşı kampanyasına ilginç destek

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir mahalle muhtarı korona virüs aşısına destek olmak amacıyla mahallede aşıları tamamlanan aileler arasında kura çekerek kazanan aileye kurbanlık hediye etti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi Muhtarı Ekrem Hayri Türk, korona aşısına destek vermek için ilginç bir yola başvurdu. Muhtar Türk, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşılama çalışmalarına destek vermek amacıyla mahallesinde ailece aşı olanların katılabildiği çekiliş düzenledi. Tüm aile bireylerin aşı olduğu her haneden 1 kişinin katıldığı ve yaklaşık 100 kişinin yer aldığı isimlerin yazılı olduğu kağıtlardan şanslı isim çekilişle belirlendi.

Etkinliği Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden ve hane hane gezerek duyurduğunu ve amacının aşı kampanyasında farkındalık oluşturmak olduğunu belirten muhtar Türk, "Sağlıkla imtihan olduğumuz bu günlerde korona belasından kurtulabilmek için mutlaka aşı olmamızın gerekliliğinin farkına vardım. Bu farkındalığı da mahallemizde oluşturmak için bir kampanya başlattık. Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın başlattığı korona virüs aşı kampanyasında bizimde bu tencerede bir tuzumuz olsun diyerek yola çıkarak mahallemizde bir kampanya başlattık. Aşımızı olalım koronayı evimizden kovalım" dedi.

Yapılan çekiliş sonrasında kağıttan adı çıkan Abdülkadir Özçiftçi adına koçu alan babası Veli Özçiftçi "Mahalle muhtarımızın düzenlemiş olduğu girişimden dolayı teşekkür ediyoruz. Yapılan kura çekiminde kurbanlık oğlum Abdülkadir Özçiftçi'ye çıktı. Herkesi aşıya davet ediyorum" dedi.

Öte yandan, muhtar Türk, mahallesinde aşılama oranın yüzde 80'lerde olduğunu, kısa sürede tüm mahallesinin aşı olması için çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

Manisalı muhtar korona aşıları tam olan aileye kurbanlık verdi
Manisalı muhtar korona aşıları tam olan aileye kurbanlık verdi
Manisalı muhtar korona aşıları tam olan aileye kurbanlık verdi
Manisalı muhtar korona aşıları tam olan aileye kurbanlık verdi
Manisalı muhtar korona aşıları tam olan aileye kurbanlık verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlker Uyar

Bakan Koca'dan bayram mesajı: Aşı olanlardan istirham ediyorum, olmayanlarla konuşsunlar
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Aşı olanlardan istirham ediyorum, olmayanlarla konuşsunlar
Aşılama oranının az olduğu Siirt'te, camilerden 'aşı olun' anonsu yapıldı
Aşılama oranının az olduğu Siirt'te, camilerden "aşı olun" anonsu yapıldı
Yapmadığı yolculukta adına kesilen bilet yüzünden karantinaya alındı
Yapmadığı yolculukta adına kesilen bilet yüzünden karantinaya alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Mustafa Varank Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Diego Mesut Özil Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisalı muhtar korona aşıları tam olan aileye kurbanlık verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 14:43:37. #1.15#

title