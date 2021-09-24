Manisalı hafızlar 'Suveyda' filminde buluştu

MANİSA (İHA) - Manisa İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile Evrensel Hafızlar Derneği Manisa Şubesinin organizasyonuyla Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İHL, Yunusemre Anadolu İHL, Ahmet Yesevi İHO, Karaköy Kur'an Kursu ve Muradiye Kız Kur'an Kursu'ndan toplam 182 hafız 'Suveyda' filmini izledi.

Film esnasında duygulu anlar yaşayan hafızlar hafızlık yaparken yaşadıkları zorlukları hatırladıklarını ancak filmin başrol oyuncusu Hadim'in yaşadıklarını görünce bugünlere kolay gelinmediğini, büyük mücadeleler sonucunda bugünkü imkanların elde edildiği anladıklarını ifade edip organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Manisa İl Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörü Osman Turgut Dilek ise yaptığı açıklamada, çalışmanın İl Müftülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde yürütüldüğünü, koordinatörlük olarak okullardaki hafız öğrencileri tespit etmeye çalıştıklarını, onlarla toplantılar yaptıklarını, toplantılar sonucunda bu tür çalışmaları gerçekleştirdiklerini, hafızların hıfzını korumaları için de derslerini dinleyecek hocaları belirlediklerini, hafızların sosyal becerilerinin geliştirmek için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yüzme kursu düzenlediklerini ifade etti.

EHAD Manisa Şube Başkan Ahmet Erdinçli ise, film sonrası hafızların nice zorlukla mücadele ederek elde ettikleri hafızlık unvanını korumak için kendilerinden destek istediklerini ve bunda filmin önemli bir yerinin olduğunu söyledi.

Usta yönetmen, senarist ve yapımcı Mesut Uçakan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Suveyda' filmi, 1930'lu yıllarda Türkiye'de hafız olmak isteyen Hadim isimli bir çocuğun hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Hadim'in gözünden 1 Kasım 1928 Harf Devrimi sonrası o zamanın Türkiye'sinde yaşanan zorluklar anlatılıyor. Film, hem tarihi hem didaktik hem de dramatik yönüyle dikkatleri çekiyor. - MANİSA