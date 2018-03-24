2011 yılında hayatını kaybeden Manisalı dağcı İsmet Ülkeli unutulmadı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Manisa İl Temsilciliği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'İsmet Ülkeli'yi Anma Spil Dağı Zirve Tırmanışı' düzenlenen törenlerle başladı. Yağmura rağmen farklı illerden 300'e yakın dağcı İsmet Ülkeli'yi anmak için Manisa'ya geldi.

'İsmet Ülkeli Anma Spil Dağı Zirve Tırmanışı', Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törenle başladı. Yağmura rağmen törene Adana, Bursa, Isparta, Aydın, İzmir, Ankara ve Uşak illerinden 300 civarında dağcı ve doğasever katıldı. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Afrin başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele ederek can veren şehitler, İsmet Ülkeli ve dağcılar anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup hep birlikte İstiklal Marşı okudu.

Burada bir konuşma yapan Türkiye Dağcılık Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Fuat Kuloğlu, "7 yıl evvel rahatsızlığı sebebiyle aramızdan ayrılan, yıllarca dağcılık sporuna hizmet etmiş, dağcılığın gelişmesine katkı sağlamış, ülkemizde dağcılık sporunun duayenlerinden sayılan merhum İsmet Ülkeli hocamızı hatırlamak ve hatırlatmak için 5. kez bu meydanda bir araya geldik. Rahmetli hocamızı anarak her yıl gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet vesilesiyle Manisa'nın değerlerine sahip çıktığımıza, Manisa'yı ve Spil Dağımızı tanıttığımıza, dağcılık sporunun gelişimine katkı sağladığımıza, gençlerimizi doğa sporlarına yönlendirip onları bağımlılıklardan uzak tuttuğumuza inanıyoruz. Bu faaliyeti gerçekleştirmemizdeki en büyük paya sahip Manisa Büyükşehir Belediyesine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne, Yunusemre Kent Konseyine, Yeşilay Derneğine ve ayrıca destek veren tüm kulüplerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Törenin ardından Kuloğlu ve beraberindeki dağcılar, Kırtık Mezarlığı'ndaki İsmet Ülkeli'nin kabrini ziyaret ederek dua etti. Dağcılar ve doğaseverler Muradiye Cami mevkisinden Spil Dağı zirvesine tırmanışa geçti. Tırmanışın ardından geceyi Spil Dağı eteklerinde tütün tarlası mevkinde geçirecek olan dağcılar, yarın Spil Dağı zirvesinde gerçekleştirilecek törene katılacak. - MANİSA