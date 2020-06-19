MANİSA Yanlış bakım ve sam rüzgarı Alaşehir'de üzüm bağlarını vurdu
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MANİSA Yanlış bakım ve sam rüzgarı Alaşehir'de üzüm bağlarını vurdu

Yanlış bakım ve sam rüzgarı Alaşehir'de üzüm bağlarını vurduMANİSA'nın çekirdeksiz üzüm üretimiyle ön plana çıkan ilçesi Alaşehir'de bilinçsiz bakım ve olumsuz hava koşulları nedeniyle üzüm rekoltesi olumsuz yönde etkilendiği bildirildi.

19.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:54

Yanlış bakım ve sam rüzgarı Alaşehir'de üzüm bağlarını vurdu

MANİSA'nın çekirdeksiz üzüm üretimiyle ön plana çıkan ilçesi Alaşehir'de bilinçsiz bakım ve olumsuz hava koşulları nedeniyle üzüm rekoltesi olumsuz yönde etkilendiği bildirildi. Özellikle 2-4 Haziran tarihleri arasında esen sam rüzgarından etkilenen asmalardaki salkımlarda yüzde 80'e varan kuruma ve dökülme yaşandığı belirtildi. Mağdur üreticiler, sıcak, rüzgar vurması gibi doğal afetlerin de TARSİM sigortası kapsamına alınmasını istedi.

Manisa'nın 'çekirdeksiz üzümün başkenti' olarak anılan ilçesi Alaşehir'de salkımlarda yaşanan kuruma ve dökülme nedeniyle üretici sıkıntı yaşamaya başladı. Alaşehir İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ile Alaşehir Ziraat Odası ekipleri tarafından üzüm bağlarında yapılan incelemelerde, bağlarda yüzde 3 ile 15 oranında rekolte düşüklüğü olabileceği belirlendi. Salkımlardaki döküme ve kurumanın, bağlardaki sulama, hastalıkla mücadele, toprak işleme gibi bakım hatalarının yanında 2 - 4 Haziran tarihleri arasında esen sam rüzgarının etkili olduğu tespit edildi. Salkımlardaki dökülme oranın ortalama olarak yüzde 80'i bulduğu belirtildi. Mağdur olan üreticilerden Halis Mete, yaşananın doğal bir afet olduğunu belirtip, sigorta kapsamına alınmasını istedi. Her yıl bağlarına sigorta yaptıklarını belirten Mete, "Bu hata bizden kaynaklı değil. Sıcak sen sam rüzgarına biz ne yapabiliriz. Sıcak, rüzgar vurması gibi doğal afetler de TARSİM sigortası kapsamına alınmasını istiyoruz" dedi.

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, ilçedeki dünyaca ünlü çekirdeksiz sultaniye üzüm üretiminde rekoltede olumsuz gelişme yaşandığına dikkati çekip, "Yıllarca bağcılık yapan üreticilerimizin gündüz sıcak havada ilaçlama, sulama ve toprak işleme gibi hataları yapmamaları gerekir. Üreticilerimizin yapmış olduğu hatalara, bir de olumsuz hava koşulları nedeniyle sam rüzgarının esmesi eklenince rekoltede yaklaşık yüzde 3 ile 15 oranında bir düşüş bekleniyor. Salkım bazında baktığımız zaman bazı dökülme yüzde 100'lere varıyor. Bunun yanında hava şartları nedeniyle bazı bağlarda unlu veya kabuklu bitten kaynaklanan ballık, mildiyö, külleme gibi hastalıklardan kaynaklanan zararların devam ettiği, kırmızı örümcek gibi zararlılar olduğu görüldü. Üreticilerimizin hata yapmamaları için, bilmedikleri konularda hatta her türlü bakımlarda zirai danışmanlarına, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası teknik elemanlarına mutlaka danışmalarını öneriyoruz" dedi.

Türk, sam rüzgarı nedeniyle sadece Alaşehir'in yanı sıra Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerinde de benzer hasarların bulunduğuna da dikkati çekti.

MANİSA Yanlış bakım ve sam rüzgarı Alaşehir'de üzüm bağlarını vurdu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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