Yangına ilişkin ihbar sonrasında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçaklar, helikopterler ve kara ekipleri hızlıca bölgeye yönlendirildi. Müdahale, hem hava hem kara unsurlarıyla çok yönlü şekilde devam ediyor. Manisa yangın söndü mü?

MANİSA YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Kayapınar Mahallesi yakınlarında yer alan ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Yangına ilişkin ihbar sonrasında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçaklar, helikopterler ve kara ekipleri hızlıca bölgeye yönlendirildi. Müdahale, hem hava hem kara unsurlarıyla çok yönlü şekilde devam ediyor.

YOĞUN MÜCADELE SÜRÜYOR

Yangının kontrol altına alınması için ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Manisa Valisi Vahdettin Özkan da bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Özkan, yangınla ilgili ihbarı saat 16.24'te aldıklarını ve hemen müdahale sürecini başlattıklarını ifade etti.

RİSKLİ BÖLGEDE MÜCADELE

Yangının yerleşim yerlerine, Organize Sanayi Bölgesi'ne ve trafo merkezine yakınlığı nedeniyle ciddi risk taşıdığını vurgulayan Vali Özkan, şu bilgileri verdi: "Yangına 6 hava aracı ve 42 kara ekibiyle müdahale ediliyor. Emniyet, jandarma, AFAD, belediye ve itfaiye ekipleri koordineli biçimde yangının yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalar yürütüyor. Rüzgarın düşük seviyede kalmasını umuyoruz. Zira son günlerde artan sıcaklık, yangın riski açısından ciddi tehdit oluşturuyor."

YANGINLARA HIZLI MÜDAHALE STRATEJİSİ

Vali Özkan ayrıca, Manisa Valiliği olarak orman yangınlarına karşı bir risk azaltma eylem planı oluşturduklarını belirtti. Son 4,5 gün içinde yaklaşık 15-16 yangın ihbarı alındığını söyleyen Özkan, bu eylem planı kapsamında verilen eğitimler ve artırılan farkındalık sayesinde birçok yangının henüz ot aşamasındayken başarıyla söndürüldüğünü kaydetti. Bu yaklaşımın, mücadele açısından büyük avantaj sağladığını da sözlerine ekledi.