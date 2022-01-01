MANİSA (DHA) - Manisa Valisi Karadeniz, yeni yıla görevli personelle girdi

MANİSA Valisi Yaşar Karadeniz, yılbaşı dolayısıyla ziyaret ettiği görevli personel ile yeni yıla girdi. Görevli personelin yeni yılını kutlayan Vali Karadeniz, il genelinde 3 bin 650 emniyet ve jandarma personelinin sahada görev yaptığını söyledi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yılbaşı dolayısıyla bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Vali Karadeniz'e, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da eşlik etti. Vali Karadeniz ve beraberindeki protokol üyeleri ilk olarak Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Çağrı merkezinde görevli personele baklava ikram eden Vali Karadeniz, daha sonra sırasıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Sabuncu Beli Tüneli'ndeki Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Manisa-İzmir yolu Süreyya Piknik Alanı polis uygulama noktasına ziyarette bulundu.

Telsizle görevli personelin yeni yılını kutlayan Vali Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada il genelinde 3 bin 650 emniyet ve jandarma personelinin sahada görev yaptığını söyledi. Vali Karadeniz, "112 acil çağrı merkezindeyiz. Tüm ihbarlar öncelikle buraya geliyor. Hem sağlık hem de asayiş yönünden ihbar olsun buraya gelen çağrılara göre ekiplerimiz yönlendiriliyor. Şu anda 3 bin 650 emniyet ve jandarma personelimiz sahada görev yapıyorlar. Vatandaşımızın yılbaşı gecesini huzur içerisinde sağlamak ve 2022'ye güzel bir başlangıç yapmak için sahadalar. Bu ekiplerimiz motorize olarak, gece bekçilerimiz de yaya olarak il geneline yayılmış durumdayız" diye konuştu.

Korona virüs (Covid-19) vaka sayısında il genelinde bir artış olduğuna dikkat çeken Vali Karadeniz, "Manisa olarak son bir hafta içerisinde ilimizde artış var ama bu artış henüz hastaneye yatış ve yoğun bakım sayısına olumsuz etkisi olmadı. Çünkü hastane yatışlarında 1 hafta ya da 10 günlük bir süre alabiliyor. Şu artış halimiz bizim 1 ay önceki durumumuz. Temennim odur ki, tüm dünyada büyük bir artış var ama Manisa'da bu tedbirlere uyarak, inşallah çok daha az oranda yansımasını sağlayacaktır. Geçen sene en kötü olduğumuz dönemin şuan yüzde 20'sindeyiz" diye konuştu.