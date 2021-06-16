Manisa Valisi Karadeniz, Demirci'de incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa Valisi Karadeniz, Demirci'de incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Karadeniz, Demirci'de incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Demirci'de çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Demirci'de çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Karadeniz, Demirci Yeni Hükümet Konağı girişinde Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çetin tarafından karşılandı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Demirci Belediyesine geçen Vali Karadeniz, Belediye Başkanı Selami Selçuk'u makamında ziyaret ederek, burada ilçede devam eden yatırımlar ve yeni projelerle ilgili bilgi aldı.

Başkan Selçuk tarafından Vali Karadeniz'e ziyaretinin anısına Manisa'ya özgü "Şehzade Kaftanlı" tablo ve Demirci'nin yöresel ürünlerini takdim edildi.

Belediye ziyaretinin ardından Vali Karadeniz, Tarihi Abdurrahman Şerefbey eski okul binasına geçerek proje kapsamında yapılması planlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Karadeniz, son ziyaretini Ziraat Odası Başkanlığına yaparak toprak, yaprak ve su analizi laboratuvarında yapılan çalışmaları ve tarımsal danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

Son dakika haberleri: Soma'daki maden faciası davasında yeniden yargılanan 4 sanık hakkında karar çıktı
Son dakika haberleri: Soma'daki maden faciası davasında yeniden yargılanan 4 sanık hakkında karar çıktı
Erdoğan: 'Akdeniz'den Karadeniz'e, Avrupa'dan Asya'ya, NATO'nun sağladığı güvenlik şemsiyesine ihtiyaç duyulan her yerde ittifak aktif rol...
Erdoğan: "Akdeniz'den Karadeniz'e, Avrupa'dan Asya'ya, NATO'nun sağladığı güvenlik şemsiyesine ihtiyaç duyulan her yerde ittifak aktif rol...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Angela Merkel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Merve Dizdar Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Fatih Terim Merih Demiral Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa Valisi Karadeniz, Demirci'de incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 17:47:59. #1.13#

title