Manisa Valisi Karadeniz, Demirci'de incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Demirci'de çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Demirci'de çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Karadeniz, Demirci Yeni Hükümet Konağı girişinde Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çetin tarafından karşılandı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Demirci Belediyesine geçen Vali Karadeniz, Belediye Başkanı Selami Selçuk'u makamında ziyaret ederek, burada ilçede devam eden yatırımlar ve yeni projelerle ilgili bilgi aldı.

Başkan Selçuk tarafından Vali Karadeniz'e ziyaretinin anısına Manisa'ya özgü "Şehzade Kaftanlı" tablo ve Demirci'nin yöresel ürünlerini takdim edildi.

Belediye ziyaretinin ardından Vali Karadeniz, Tarihi Abdurrahman Şerefbey eski okul binasına geçerek proje kapsamında yapılması planlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Karadeniz, son ziyaretini Ziraat Odası Başkanlığına yaparak toprak, yaprak ve su analizi laboratuvarında yapılan çalışmaları ve tarımsal danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay