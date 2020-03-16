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MANİSA Soma'da kesik kola ait cesedi aramaya hava muhalefeti engeli

Soma'da kesik kola ait cesedi aramaya hava muhalefeti engeliMANİSA'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Gölü, kenarında bulunan ve 8 gün önce kırsal Bayat Mahallesi'nden kaçırılan 22 yaşındaki Ö.E.

16.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:40
MANİSA Soma'da kesik kola ait cesedi aramaya hava muhalefeti engeli

Soma'da kesik kola ait cesedi aramaya hava muhalefeti engeli

MANİSA'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Gölü, kenarında bulunan ve 8 gün önce kırsal Bayat Mahallesi'nden kaçırılan 22 yaşındaki Ö.E.'ye ait olduğu şüphesi ile DNA incelemesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kesik kola ait cesedin bulunması için gölde arama çalışmalarına devam edildi. Hava muhalefeti nedeniyle göl yüzeyinde botla çalışma yapılamazken, suda bir dalgıç polisle yarım saat süreyle yapılan aramadan sonuç alınamadı. Arama çalışmalarını Ö.E.'nin gözü yaşlı annesi Hatice E. (52) ve babası İsmail E. (50) de izleyip, ölü veya diri oğullarının bulunmasını istedi.

Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında, geçen 14 Mart'ta öğleden sonra, çevredeki vatandaşlar tarafından, omuzdan kesik insan kolu olduğu fark edildi. Durum hemen güvenlik güçlerine bildirildi. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Bulunan bir erkeğe ait olduğu belirlenen kesik kol muhafaza altına alınıp DNA incelemesi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma Timi ile birlikte kesik kola ait cesedi arama çalışmalarına başladı. Güvenlik güçleri kolun 8 gün önce kırsal Bayat Mahallesi'nden kaçırılan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 22 yaşındaki Ö.E.'ye ait olabileceği şüphesi üzerine yoğunlaştı. Jandarma ve polis ekipleri, ilçedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden bekar olan Ö.E.'nin en son ilçe çıkışında, ilçede veteriner kliniği işleten 33 yaşındaki Mehmet Tahta'nın otomobilinde olduğu belirledi. Yine görüntülerden Tahta'nın ilçeye dönüşünde yalnız olduğu tespit edildi. Ayrıca Tahta'nın cep telefonu ile en son görüşmelerinin de Sevişler Baraj Gölü çevresinden yapıldığı belirlendi. Güvenlik güçleri, kaçırılan Ö.E.'nin dedesinden 450 bin lira fidye istendiği bilgisine de ulaştı. Bunun üzerine jandarma ve polis, ortak operasyonla veteriner hekim Tahta'yı evinde yakaladı. Çelişkili ifadeleri üzerine Tahta, gözaltına alındı. Tahta, jandarmadaki ifadesinde, Ö.E.'nin dedesine gönderilen fidye mektubunu kendisinin yazdığını itiraf ettiğini ancak cinayeti kendisinin işlemediğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Tahta, tutuklandı.

ARAMA ÇALIŞMALARINI AİLESİ DE İZLEDİ

Kesik kola ait cesedin bulunması için bugün sabah saatlerinden itibaren Sevişler Baraj Gölü'nde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden gelen 1'i dalgıç 5 kişilik ekiple arama çalışmalarına devam edildi. Dalgıç polis, tüple dalış yaparak gölette yaklaşık yarım saat süreyle arama yaptı. Ancak bir sonuç alınamadı. Botla su yüzeyinde yapılması planlanan çalışma ise hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Arama çalışmalarını Ö.E.'nin annesi Hatice E. ile maden işçisi olan babası İsmail E. de izledi. Baba İsmail E., arama çalışmaları sırasında ayakta duramayıp, oturarak oğlu için gözyaşı döktü. Oğlunun ölü veya diri bir an önce bulunmasını isteyen baba Eren, "Eğer oğlumun başına bir şey geldiyse bunun da sorumlularının en ağır cezayı almasını istiyorum. Bir kol çıkmış. O kolun oğluma ait olduğunu iddiaları var. Eğer öyleyse bir an önce vücudunun kalan diğer bölümünün de bulunmasını istiyorum" dedi.

Anne Hatice Eren de "Şayet oğlum öldürüldüyse, lütfen öldüren kişi yerin söylesin. En azından ölüsünü bulalım ki oğlumun bir mezarı olsun. Böyle çaresizlik bir şekilde beklemek çok kötü bir şey. Oğlumun öldüğünü bilsem, en azından acımı içime gömüp, katlanmaya çalışırım. Artık dayanamıyoruz. Yüreğim yanıyor. Oğlum, askerden geleli daha 1 yıl olmuştu. Bu yaşına kadar ona gözüm gibi baktım. Bir evlat kolay büyütülmüyor. Lütfen, bir an önce bana oğlumu ölü veya diri bulun" diyerek, acısını dile getirdi.

Arama çalışmalarına rüzgarın etkisini kaybetmesi halinde tekrar başlanacağı bildirildi.

MANİSA Soma'da kesik kola ait cesedi aramaya hava muhalefeti engeli

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

MANİSA Soma'da kesik kola ait cesedi aramaya hava muhalefeti engeli

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