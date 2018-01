Manisa Siyasetinde Birlik ve Beraberlik Mesajı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MHPManisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette Başkan Çelik'i MHP İl Başkanı Erkan Öztürk'ün yanı sıra İl Kadın Kolları Başkanı Hediye Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ün, yapılan her davetlerine kayıtsız kalmayarak katılım sağladığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Biz değerli İl Başkanımızı seviyoruz. Şehrimiz ve ülkemiz için hep birlikte hizmet ediyoruz. Aynı zamanda bu ülkenin bir vatandaşı olarak da Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin, ülkemizin menfaatleri için almış olduğu kararları da takdir ile karşılıyoruz. Bu siyasi duruşu sebebi ile değerli Genel Başkana müteşekkir olduğumu da ifade etmek istiyorum. Siyasi farklılıklarımız olsa da aynı şehirde yaşıyor, aynı havayı soluyoruz. Şehrimize daha güzel hizmet etmeye devam edebilmek için şüphesiz ki bir araya gelerek istişarede bulunmak bizim olmazsa olmaz bir görevimizdir. Bu noktada da çok sağlıklı bir iletişim ağına sahip olduğumuza inanıyorum. Her konuda değerli başkanımız ve ekibi ile bir araya gelerek konuşabiliyoruz. Onların şehrimiz ile ilgili talepleri geldiğinde mutlak suretle değerlendiriyoruz. Netice itibarı ile aynı şehirde yaşıyor ve şehrimize hizmet edebilmek için çaba ve gayret sarf ediyoruz. Her zaman bizlerin yanında olmaya gayret gösterdikleri için değerli Başkanımız ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın şahsında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye, söz konusu Türkiye olunca, takındığı tavırlar sebebiyle teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti ve MHP'nin yapmış olduğu ittifakı Manisa'da da göstereceklerini ifade eden MHP İl Başkanı Erkan Öztürk "Daha öncede birçok konuda bizlerin yanında oldunuz. Özellikle geçtiğimiz referandum döneminde çok ciddi çalışmaları birlikte yapabilmiştik. İnşallah bundan sonra da Manisa' da Milli İttifakı hep birlikte göstereceğiz. Rabbim şehrimize vermiş olduğunuz hizmetler nedeni ile sizlerden razı olsun, tekrardan hoş geldiniz" dedi.

Başkan Çelik ziyaret esnasında, MHP İl Başkanı Öztürk'e çiçek ve üzerine Manisa'da yetişmiş olan padişahlarının resminin işlendiği Saruhanbey Türbesinin maketini hediye etti. Ziyaret sonrasında Başkan Öztürk, Çelik'e aracına kadar eşlik ederek uğurladı. - MANİSA