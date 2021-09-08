Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlenirken, kutlamalar kapsamında açılan fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlenirken, kutlamalar kapsamında açılan fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü dolayısıyla bir dizi program düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan kutlama programında ilk olarak protokol tarafından Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı. Çelenklerin sunulması sonrası saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "30 Ağustos 1922'de Türk Milleti'nin zaferiyle sonuçlanan ve kısa bir sürede destan yazan kahraman Türk ordusu, hızla batıya hareket ederek, işgal altında harap ve bitap düşmüş milletimizin yüzünü aydınlatıyor. Bu süreçte; Manisa'mız, 26 Mayıs 1919'da işgal ediliyor. İşgal ordularına karşı şehrimizin dört bir yanında direniş başlıyor. Müftü Alim Efendi, Gördesli Makbule Hanım, İbrahim Ethem Bey, Bakır'lı Saçlı Efe, Demirci Akıncıları ve nice isimsiz kahraman, işgalcilere vatan topraklarını teslim etmemek için destansı bir mücadele veriyor. Fahrettin Altay komutasındaki süvari birliklerinin Manisa'mıza ulaşmasıyla, güzel şehrimiz 8 Eylül 1922'de özgürlüğüne kavuşuyor. 3 yıl 3 ay 12 gün süren zulüm ve kederin yerini sevinç gözyaşları alıyor. Geride oldukça acı bir tablo kalıyor. Yenildiğini anlayan işgal kuvvetleri, şehrimizi ateşe vererek; 10 bin 700 ev, 13 cami, 2 bin 728 dükkan, 19 han, 26 bağ kulesi, 3 fabrika, 5 çiftlik ve bin 740 köy evini yakıyor. Ayrıca resmi kayıtlara göre 3 bin 500 vatandaşımız yakılarak, 855 kişi kurşunlanarak, bin 200 kişi de vahşice kesilmek suretiyle, tam 5 bin 555 vatandaşımız şehit ediliyor. O günlerden bugünlere kolay gelmediğimizi, atalarımızın kanları ve canlarıyla bu toprakları bizlere vatan yaptığını çocuklarımıza en güzel şekilde anlatmamız gerektiğine yürekten inanıyorum. Bu düşünceden hareketle, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak önemli bir çalışmaya daha imza attık. İçerisinde değerli 2 profesör hocamızın yer aldığı, birbirinden kıymetli 38 akademisyen tarafından 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltten oluşan önemli bir eseri Manisa'mıza kazandırmış olduğumuzu mutlulukla bildiriyorum. Bunun yanı sıra Manisa'mıza bir kurtuluş müzesi inşa etmek için de çalışma başlattık. Yeni Büyükşehir Belediye Hizmet Binamızın yanına yapmayı planladığımız bu önemli projemizi de Cumhuriyetimizin 100. yılında şehrimize kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Manisa'mızın Çanakkale Savaşları'nda en çok şehit veren 5. il olması nedeniyle şehitlerimizin anısına şehrimize kazandırdığımız Çanakkale Şehitleri Anıtı, onun yan tarafında inşa ettiğimiz Kurtuluş Savaşı Kahramanları Anıtı, Gördes ilçemizde hayata geçirdiğimiz Şehit Makbule Hanım Meydanı gibi sayısız eserle kahraman atalarımızın isimlerini her yerde yaşatmaya özen gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okunurken, halk oyunları gösterileri sergilendi.

Fotoğraf sergisi ilgi topladı

Cumhuriyet Meydanındaki kutlama programı sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi'nin katkılarıyla Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) tarafından oluşturulan "Manisa'nın 100'ü" fotoğraf sergisi açıldı. Manisa'nın tarihi, kültürel ve ekonomik değerlerinden oluşan 100 fotoğrafın yer aldığı sergi protokol ve ziyaretçiler tarafından gezildi. Sergiyi gezen protokole MAFOD Başkanı ve Fotoğrafçılık Eğitmeni Nazmi Çaykara tarafından bilgilendirme yapıldı. 25 fotoğraf sanatçısı tarafından yaklaşık 2 yıllık bir süreçte oluşturulan fotoğraf sergisi hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, AK Parti Manisa Milletvekilli Semra Kaplan Kıvırcık, CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı