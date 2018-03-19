Manisa Milletvekili Biçer'den 'Acıyı Hisset' Kampanyasına Destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, ALS hastalığına dikkat çekmek için başlatılan ve dalga dalga yayılan 'Acıyı Hisset'

kampanyasına destek oldu. Milletveki Biçer, ALS hastası Ali Rıza Aslan'ın meydan okumasına 3 acı biber yiyerek karşılık verip, bunun videosunu sosyal medyada paylaşarak partisinin İstanbul milletvekilleri Eren Erdem, Mahmut Tanal ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a destek için meydan okudu.

İzmir'de yaşayan ALS hastası Ali Rıza Aslan, ALS hastalığına karşı farkındalık yaratılması için bir süre önce başlatılan Acıyı Hisset' kampanyası kapsamında CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'e meydan okudu. Milletvekili Biçer, Aslan'ın meydan okumasına yanıtsız kalmadı. Biçer 3 adet acı biber yiyip, çektiği videoyu Bu ay ALS farkındalık ayı. İzmir'den ALS hastası sevgili Ali Rıza Aslan bana meydan okumuş. Bu meydan okumayı görüyorum ben de ve bu acı biberleri yiyerek ALS hastalarının bütün acısını paylaştığımı ifade etmek istiyorum. Bende buradan partimizin İstanbul Milletvekilleri Eren Erdem ve Mahmut Tanal ile İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a meydan okuyup, onların da acı biber yiyerek ALS hastalarının acılarını paylaşmalarını ve bunu videoya çekip paylaşmalarını istiyorum mesajıyla sosyal medyada paylaştı.

ALS hastalarının sorunlarının araştırılması ve çözüm bulunması için çağrıda da bulunan Milletvekili Biçer, şunları söyledi

Türkiye'nin ALS hastalarına ve yakınlarına karşı sosyal devlet ilkesinden hareketle çözüm sağlayıcı unsurları harekete geçirmesi gerekmektedir. Sağlık kuruluşlarının planlanmasında ALS hastanelerinin kurulması, ALS sağlık hizmeti veren merkezlerin sayısının ve niteliklerinin arttırılması yer almalıdır. Ayrıca, aile hekimliği uygulamalarında ALS hastalığına karşı toplumun bilinçlendirilmesi öncelikli olmalıdır. Doktorların, sağlık personelinin ALS hastalığı konusunda yeterliliklerini arttırıcı eğitim programları uygulamaya konulmalıdır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ALS hastaları için 724 sürekli bakım hizmeti veren birimler oluşturulmalıdır. ALS hastalığının bilinen bir tedavisinin olmaması, destekleyici tedavi hizmetlerini önemli kılmaktadır. ALS hastalarına verilecek destekleyici tedavi hizmetlerinin sağlık kuruluşlarında sistemli ve planlı bir şekilde sunulması, hastaların yaşamlarını daha nitelikli şekilde devam ettirmesi ve hastalığın etkilerinin azaltılması açısından fayda sağlayacaktır.