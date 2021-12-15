MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE MÜDÜRLERİ TOPLANTISI YAPILDI

MANİSA (Habermetre) - Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilçe müdürleri toplantısı İl Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Dikici'nin başkanlığında Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş'ın ev sahipliğinde Nihal Akçura Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşti.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, 17 İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, "Bakanlığımızın bizlere göndermiş olduğu talimatlar var, bazı projeler var. Özellikle ilimizde ve Türkiye'de kütüphanesiz okul kalmayacak. Bizde Manisa olarak çalışmaları yapıyoruz. İlimizde bulunan 230 tane kütüphanesiz okulumuzun kütüphanelerini meslek liselerimiz ve hayırseverlerimizin destekleriyle icra ediyoruz. Bu okullara kütüphane kazandırmış olacağız" dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Manisa'da da okul öncesi öğrenci sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Sayın Mustafa Dikici, "Manisa'mız zaten yüzde 82 ile okul öncesinde özellikle 5 yaş grubunda Türkiye ortalamasının üzerinde. Hedefimiz ilk aşamada yüzde 90'a ulaşmak. Önümüzdeki yıllarda da özellikle 5 yaş gurubunda yüzde 100 hedefine, 4 yaş grubunda yüzde 70 hedefine, 3 yaş grubunda da yüzde 50 hedefine ulaşmak" dedi.

Mesleki eğitime de çok önem verdiklerini ve hedeflerinin öğrenci sayısını artırmak olduğunu vurgulayan Mustafa Dikici, "Meslek liselerimizdeki meslek dallarının niteliğini, kalitesini artırmak istiyoruz. Ocak ayında önümüzdeki yılın kapanacak dalları, alanları ve yine aynı şekilde açılacak dalları, alanları belirlenecek. İlçelerimizin ihtiyacı olan alanları belirleyeceğiz. İlk istihdam kurulu toplantısında karar alarak teklifimizi Bakanlığımıza sunacağız" dedi.

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