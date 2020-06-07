MANİSA Ev hayalleri için 2 gün önceden sıraya girdiler
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MANİSA Ev hayalleri için 2 gün önceden sıraya girdiler

Ev hayalleri için 2 gün önceden sıraya girdilerMANİSA'da TOKİ'de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, yarın açılacak olan bankaya başvuru ücreti yatırmak için iki gün öncesinden sıraya girdi.

07.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:56

Ev hayalleri için 2 gün önceden sıraya girdiler

MANİSA'da TOKİ'de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, yarın açılacak olan bankaya başvuru ücreti yatırmak için iki gün öncesinden sıraya girdi. Yiyecek ve içeceklerini yanında getiren vatandaşlar, iki günlük zaman dilimini aile arasında nöbetleşerek geçiriyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Yunusemre Belediyesi ortaklığıyla yapılan 5 bin 500 konutluk projenin bin 500 konuttan oluşan ikinci etabında, hak sahipliği sözleşmesi imzalanmayan ve başvuru önceliğine göre 8 Haziran-30 Eylül arasında açık satışa sunulacak 219 konut için vatandaşlar, iki gün öncesinden banka önünde sıraya girdi. Yanlarında yiyecek ve içeceklerini getiren vatandaşlar, bankanın önünde zaman zaman sandalyelerin üzerinde, zaman zamansa yere serdikleri minder üzerinde uyuyarak sıralarını bekledi. Konut sahibi olabilmek için banka önünde bekleyen vatandaşlar, kendi aralarında geliştirdikleri yöntemle, sırada kendisi ya da bir vekili durmayan kişinin sonradan hak iddia edememesi için banka önünde seçtikleri bir vatandaşa verdikleri imzayla yarım saatte bir yoklama alıyor.

HAYALLERİ İÇİN SIRADALAR

Manisa'nın Ahmetli ilçesinden geldiğini ifade eden evli 2 çocuk annesi Nimet Ordu (62), Kimse yokken geldim. Cuma gecesi saat 00.30'dan bu yana burada bekliyorum. Pazartesi günü nasipse ilk sıra benim. Hayalimiz ev sahibi olmak. İnşallah bu hayalimiz gerçekleşir. 3+1 ev almak istiyoruz dedi.

Manisa Küçük Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi evli 3 çocuk babası Kenan Dalgıç (60), dükkanında tamirde bekleyen arabaları bırakarak sıraya geçtiğini anlatarak şöyle konuştu

Dükkanda aslında işler çok yoğun. Ama burada sırada beklememiz gerekiyor. Bu evi kızıma alacağız, eğer nasip olursa. Şu an 5'inci sıradayız. Umuyoruz ki bize de bir ev nasip olur dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde hazırlık bölümünde okuyan Sadık Kılıç (18), Biz normal şartlarda pazar günü yani bugün girecektik ev sırasına. Ancak dün öğlen saatlerinde bankanın önünden geçtim. Baktım ki sırada 7 kişi var. Hemen ailemi aradım. Onlar dün gece burada kaldı. Sabah nöbeti ben aldım. Şu an bekliyoruz. Bir ev hayalimiz var. İnşallah gerçek olur diye konuştu.

'120 AYA KADAR VADE VAR'

Projenin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında da sona yaklaşıldı. Hak sahipliği sözleşmelerinin tamamlandığı projede sözleşme imzalanmayan 2. etap 1. kısımda yer alan; 1+1 7 adet, 2+1 10 adet, 3+1 61 adet, 2. etap 2. kısımda 1+0 4 adet, 1+1 12 adet, 2+1 21 adet, 3+1 104 adet konut, ön şartsız, kurasız, başvuru önceliğine göre 8 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında açık olarak satışa sunulacak. Vatandaşlara 2+1 konutlar için yüzde 25 peşinat 180 ay vade; 3+1 konutlar için ise yüzde 10, 15, 25 peşinat ile 96, 108, 120 ay vade ile ödeme imkanı sunuluyor.

MANİSA Ev hayalleri için 2 gün önceden sıraya girdiler

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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