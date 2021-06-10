Manisa Emniyeti tek seferde 6 milyon makaron ele geçirdi

- Manisa Emniyeti tek seferde 6 milyon makaron ele geçirdi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 6 milyon makaron ele geçirildi.