Manisa elektrik kesintisi! 22 Şubat Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

MANİSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 22 Şubat Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

22.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI MH,KAPLAN MH,MENTEŞE MH,TÜRKALİ MH TAMAMIÇATALÇAM MH,KOBAKLAR MH,KİRAZ MH,DUĞLA MH,ÜLKE AYDIN ÖZEL TRAFOSU,MASKİ PİRAHMET İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,MEHMET ÇİVİ ÖZEL TRAFOSU,MENTEŞE KAPLICA ÖZEL TRAFOSU

22.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE TÜTÜNCÜLER SK. REDDİ İLHAK CD. BEŞEYLÜL MAHALLESİ HANLAR CD. REDDİ İLHAK CD. KALE ÇIKMAZI SK. DUMLUPINAR SK.

22.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MUSTAFA KEMAL MAHALLESİNİN; NİĞBOLU, SİMGE, DEMİRCAN, ŞİRVAN, SEMERKANT, ADALI, AKÇA SOKAKLARI VE CİVARLARI

22.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI CUMHURİYET MAHALLESİ 5020-4843-5022-5024-5028-5019-5017-5015-5014-5013-5012-5018-5112 SOKAKLAR

22.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI YENİ MAHALLESİNE BAĞLI MALTA CADDESİ 4737 SOKAK

22.02.2022 09:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI NARLIDERE MAHALLESİ KÖRKUYU MEVKİİ

22.02.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI RAGIPBEY MAHALLESİ 14-16-22-26-40-42 SOKAKLAR VE MİSAKI MİLLİ OKUL CİVARLARI

22.02.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM YEŞİLKAVAK VE BEYLİKLİ MAHALLESİ TAMAMI AYRICA BU BÖLGEDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, DEVLET DEMİR YOLU GEÇİŞİ UYARI SİNYALİZASYONLARI

22.02.2022 10:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI ENCEKLER MAHALLESİ

22.02.2022 10:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI EROĞLU MAHALLESİ

22.02.2022 10:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM AVDAN MEVKİNDE BULUNAN TARIMSAL TRAFOLAR TAMAMI, SALİH KAYA VE ARK. ÖZEL TRAFOSU, ÇOŞAR KÖMÜR TİC.LTD.ŞTİ. ÖZEL TRAFOSU, ENGİN TURHAN ÖZEL TRAFOSU, YUSUF ORMANCI VE ARKADAŞLARI ÖZEL TRAFOSU

22.02.2022 12:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KALEDİBİ MASKİ İÇME SUYU TRAFOSU VE BU BÖLGEDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE TİCARETHANELER

22.02.2022 13:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM DELEMENLER MAHALLESİ BELENYAKA MAHALLESİ NARLIDERE MAHALLESİ KÖRKUYU MEVKİİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

22.02.2022 13:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI NARLIDERE MAHALLESİ KÖRKUYU MEVKİİ

22.02.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI PAŞA MAHALLESİ 2-3-14-19-144 SOKAK VE CİVARLARI

22.02.2022 16:30 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM DELEMENLER MAHALLESİ BELENYAKA MAHALLESİ NARLIDERE MAHALLESİ KÖRKUYU MEVKİİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

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